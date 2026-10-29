Vì sao TP.HCM đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ bảo hiểm của Bà Rịa - Vũng Tàu cũ?

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, Nghị quyết số 42 (ngày 18.12.2014) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo tỷ lệ đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ đóng 2/3, cá nhân tự đóng 1/3 dựa trên mức phụ cấp; hiện đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND TP.HCM cho rằng từ 1.7.2025, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chế độ phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ thôn, ấp, khu đội trưởng được hưởng theo Nghị quyết số 398 của HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày một số tờ trình tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài ra, chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ thôn, ấp, khu đội trưởng có sự khác nhau do chỉ có HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành nghị quyết hỗ trợ trong khi HĐND TP.HCM và Bình Dương cũ thì không, nếu duy trì một chính sách riêng lẻ của tỉnh cũ sẽ gây mất đồng bộ hệ thống.

Do đó, UBND TP.HCM đề nghị bãi bỏ nghị quyết của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để tránh trùng lặp chính sách sau sáp nhập và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật trên toàn địa bàn mới.

UBND TP.HCM cũng khẳng định việc bãi bỏ nghị quyết trên đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự pháp luật và không làm ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích hợp pháp hiện tại của cán bộ; đồng thời không làm phát sinh chính sách hay đối tượng thụ hưởng mới, không làm tăng chi ngân sách nhà nước nên các cơ quan liên quan tự thực hiện trong phạm vi nguồn lực sẵn có.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thôn, ấp, khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo quy định chung sau khi chấm dứt hỗ trợ, tránh gián đoạn quyền lợi.