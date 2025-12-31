Vì sao U.23 Việt Nam được AFC đánh giá cao?

Sự thận trọng của U.23 Jordan

Người hâm mộ bóng đá Jordan đang sống trong những ngày tươi đẹp. Đội tuyển quốc gia nước này vào chung kết Asian Cup 2023 và vừa có lần đầu giành vé dự VCK World Cup lịch sử. Vì thế, họ kỳ vọng đội U.23 Jordan tiếp nối chuỗi ngày hạnh phúc đó bằng việc chơi tưng bừng tại VCK U.23 châu Á 2026, với khởi đầu là trận gặp đội U.23 VN, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 (theo giờ VN).

Đội tuyển U.23 VN được AFC và truyền thông Jordan đánh giá cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Về mặt thành tích đối đầu, Jordan nhỉnh hơn so với U.23 VN. Trong 2 lần chạm trán trực tiếp, đại diện Tây Á thắng 1 (3-1, năm 2016) và hòa 1 (0-0, năm 2020). Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Thời điểm này, đội U.23 VN hoàn toàn đủ sức đánh bại Jordan. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của họ là gần 2,5 triệu euro, tương đương 77 tỉ đồng. Trong khi đó, con số này của đội U.23 VN là 4 triệu euro, tương đương 124 tỉ đồng. Đây cũng là lý do HLV trưởng Omar Najhi của U.23 Jordan có chút dè dặt khi nói về đoàn quân của ông Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Ma Rốc cho biết đội U.23 VN có phong cách thi đấu độc đáo, khác biệt với nhiều đối thủ Tây Á, có sức mạnh tập thể với sự gắn kết lẫn các cá nhân xuất sắc.

Ngoài ra, truyền thông Jordan cũng đánh giá rất cao đội U.23 VN, xác định Khuất Văn Khang và các đồng đội là đối thủ chính trong cuộc cạnh tranh giành vé vào tứ kết. Trong một bài viết đăng trên trang chủ, AFC còn xếp đội U.23 VN vào nhóm ứng cử viên vô địch. Thực tế, năng lực của các học trò HLV Kim Sang-sik chưa tốt bằng cầu thủ trẻ của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út… Nhưng chắc chắn một điều rằng, AFC cũng như những đội bóng khác tại châu Á sẽ không bao giờ coi đội U.23 VN là đội bóng dễ bị đánh bại.

U.23 Việt Nam đầy bản lĩnh

Truyền thông Jordan cũng như AFC ấn tượng với thành tích của đội U.23 VN trong năm 2025. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thống trị tuyệt đối khu vực với chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33. Ở vòng loại U.23 châu Á, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi cũng giành trọn 9 điểm sau 3 trận. Lối chơi của đội U.23 VN có thể chưa làm thỏa mãn được những người hâm mộ khó tính nhất. Tuy nhiên, điều đáng sợ là chúng ta biết cách "kết liễu" đối thủ. Ngay cả những khi bế tắc nhất, tinh thần lung lay nhất, điển hình là ở trận chung kết SEA Games 33 với Thái Lan, đội bóng của chúng ta tạo ra một cuộc lội ngược dòng kinh điển.

Điều đó đến từ tài xoay xở, đọc trận đấu của HLV Kim Sang-sik. Đồng thời, bản lĩnh trận mạc của các tuyển thủ trẻ VN được thể hiện rõ rệt. 100% cầu thủ U.23 VN đều được hít thở bầu không khí tại V-League. Ai cũng thấy rõ các nhân tố của CLB PVF-CAND như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân tiến bộ ra sao khi được va chạm thường xuyên với các cầu thủ hàng đầu VN, các ngoại binh chất lượng. Những cầu thủ đã giàu kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi cao nhất VN vài mùa giải qua như Đình Bắc, Văn Khang, Lý Đức, Trung Kiên, Nhật Minh, Thái Sơn, Phi Hoàng… vẫn luôn là chỗ dựa về tinh thần, chuyên môn cho các đồng đội khác. Có thể, đây chính là lứa cầu thủ U.23 giàu kinh nghiệm thi đấu nhất mà bóng đá VN từng có. Ngay cả các "kép phụ" như Quốc Cường, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Lê Viktor… đều ít nhiều để lại dấu ấn tại V-League. Đó là còn chưa kể đội U.23 VN chào đón sự trở lại của Vĩ Hào, nhà vô địch AFF Cup 2024.

Với sự hòa quyện giữa dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm V-League và tài thao lược của HLV Kim Sang-sik, đội U.23 VN không còn là "ẩn số" mà đã khẳng định vị thế của một đội bóng có thực lực. Những đánh giá cao từ AFC hay sự thận trọng của Jordan chính là sự thừa nhận công tâm nhất cho bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của bóng đá trẻ VN. Nên nhớ, đây đã lần thứ 6 liên tiếp U.23 VN có mặt tại VCK U.23 châu Á và ở 2 giải gần nhất, chúng ta đều giành quyền vào tứ kết.