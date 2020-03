Doodle bánh mì Việt Nam xuất hiện trên trang chủ Google hơn 10 quốc gia

Bánh mì đồng hành cùng sinh viên đến trường và người lao động buổi sáng, góp mặt trong những bữa trưa vội của các bạn nhân viên văn phòng, hay chỉ để thỏa mãn cơn thèm buổi xế. Ngon, tiện lợi và bình dân giúp bánh mì trở thành món ăn có mặt ở khắp mọi miền Việt Nam. Dù ở tại quê nhà hay nơi phương xa, bánh mì luôn là món ăn thân thương gần gũi rất đỗi quen thuộc của mọi người Việt. Những quốc gia sẽ cùng với Việt Nam được nhìn thấy hình ảnh chiếc bánh mì trên trang chủ của Google bao gồm Mỹ, quần đảo Virgin (Mỹ), Canada, Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Áo, Thụy Sĩ, Úc, New Zealand, Nhật, Singapore, những nơi mà chiếc bánh mì đã có được chỗ đứng nhất định trong đời sống ẩm thực của người dân.

Không chỉ vậy, món bánh mì Việt Nam qua thời gian vẫn liên tục được phát triển và biến tấu với hàng loạt những phiên bản mới với cách phối hợp nguyên liệu và chế biến khác nhau không ngừng được tạo ra. Ổ bánh mì Việt đi qua từng vùng miền lại mặc thêm chiếc áo ẩm thực đặc trưng của vùng miền đó: từ chiếc bánh mì chả cá Nha Trang hay bánh mì thịt rim Hội An, bánh mì xíu mại Phan Thiết, hoặc bánh mì thịt kho Bình Định, phản ánh khẩu vị và phong cách ẩm thực đặc trưng của từng địa phương.

Bánh mì Việt nhiều lần được công nhận bởi các chuyên gia ẩm thực và truyền thông quốc tế. Tờ The Guardian khi xếp ổ bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ hai trong danh sách Món ăn Đường phố Ngon nhất Thế giới đã viết: “Có một bí mật ít người biết đó là, chiếc sandwich ngon nhất thế giới không phải ở Rome, Copenhagen hay thành phố New York, mà là trên những đường phố Việt Nam”. Cây bút chuyên về du lịch và ẩm thực của BBC David Farley cũng đã khen ngợi bánh mì là "loại sandwich ngon nhất thế giới". Cố đầu bếp Anthony Bourdain, một trong những chuyên gia ẩm thực có ảnh hưởng nhất thế giới cũng đã dành nhiều lời khen dành cho món bánh mì trong chương trình truyền hình No Reservation của mình trên đài CNN.

Đồng hành sự kiện Google Doodle Bánh Mì Việt Nam có Sở Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động quảng bá bánh mì tại thành phố cùng những chuyên gia ẩm thực và người nổi tiếng như Hoa hậu H’Hen Niê. Ngoài ra, trong ngày 24.3 hiển thị Doodle Bánh Mì, người dân có thể đặt mua bánh mì giao tận nhà không cần đi ra ngoài trong mùa dịch lại được hưởng các ưu đãi qua ứng dụng GoViet và ứng dụng Now của Foody.

“Trước giờ thì Google luôn có phần Doodle thay đổi theo từng sự kiện, từng nhân vật nổi tiếng, có sự ảnh hưởng mang tính thế giới. H’Hen thấy điều này rất hay và thú vị, không chỉ là hình vẽ dễ thương mà còn là tôn vinh, kích thích sự tò mò, tìm hiểu về các sự kiện, nhân vật Doodle. Vì thế việc Google có Doodle Bánh Mì là niềm tự hào lớn của người Việt Nam với món ăn quen thuộc, thân thương này. Giờ đây, Bánh Mì không còn dừng lại ở lãnh thổ Việt Nam mà đã vươn xa ra thế giới, rất nhiều khách quốc tế yêu thích món ăn đặc biệt này, cũng như dành cho ẩm thực Việt Nam một vị trí cao hơn trong bản đồ ẩm thực thế giới. Đây cũng là lý do H’Hen quyết định trình diễn bộ trang phục dân tộc Bánh Mì tại Hoa Hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) 2018, và nhiều người đã gọi H’Hen là Miss Banh Mi, cả những người trong BTC cũng dùng Banh Mi để gọi H’Hen. Rõ ràng Bánh Mì đã trở thành một biểu tượng văn hoá ẩm thực đặc trưng rất riêng của Việt Nam. Ngày 24/3 là ngày kỷ niệm 9 năm Bánh Mì được đưa vào từ điển Oxford, Doodle Bánh Mì chắc chắn sẽ khiến bất kỳ người Việt Nam nào cũng tự hào.” - Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niê hạnh phúc khi được ăn bánh mì trên đường phố Sài Gòn Lê Nam

“Nếu mỗi địa phương có một món ăn mà đi đâu ai cũng nhớ về thì có lẽ đó là bánh mì. Bởi bánh mì là một trong những nét văn hoá ẩm thực tiêu biểu của con người Việt Nam. Trên cả một món ăn, bánh mì là đại diện tiêu biểu cho tính cách của con người Việt Nam – đó là tính cách cởi mở, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, và bằng sự sáng tạo, tinh tế, đã làm cho Bánh mì trở thành một món ăn khác biệt, đặc trưng và trở nên gần gũi với lối sống của người Việt. Cùng chiến dịch ý nghĩa này, Sở du lịch phối hợp với Hiệp hội ẩm thực Việt Nam thực hiện những hoạt động truyền thông trực tuyến và tại một số điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh với thông điệp “Tôi yêu bánh mì Sài Gòn”, thông qua đó giới thiệu một sản phẩm ẩm thực, một giá trị văn hoá, là một lý do mà du khách đến với Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh.” - Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh.

“Có thể nói, sự lên ngôi của bánh mì Việt qua các đánh giá từ các chuyên gia ẩm thực trong nước và quốc tế đã phần nào nói cho thấy sự thú vị của một món ăn rất bình dân nhưng cũng chứa đựng sự giao thoa giữa ẩm thực phương Tây và phương Đông, tuy nhiên bằng sự khéo léo tài tình của người Việt, bánh mì Việt đã dần mang những đặc trưng riêng, độ nổi tiếng vượt xa khỏi phiên bản gốc để ít ai còn biết đó từng là một món ăn do người phương Tây đem đến. Với sự gia nhập của nhiều nền ẩm thực khác nhau, Bánh mì chắc chắn sẽ không thể mất đi sự yêu mến của giới mộ điệu ẩm thực địa phương cũng như những du khách quốc tế.” - Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam nhận định.