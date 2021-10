Từ Sài Gòn cầm 67 ngàn đồng chờ qua chốt Quốc lộ 1 về miền Tây

Trên xe máy, họ chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Có gia đình còn đưa theo cả con nhỏ và thú cưng trên hành trình dài về quê này.

Từ rạng sáng 1.10, hơn 1.000 người dân đi theo hướng từ Long An về các tỉnh miền Tây đã chờ đợi trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ tỉnh Tiền Giang để đợi qua chốt Quốc lộ 1.

Với những người không về Tiền Giang, nếu kết quả xét nghiệm nhanh âm tính và người dân ký cam kết không dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì sẽ được lực lượng tại chốt tạo điều kiện tiếp tục di chuyển về quê nhà.

Trong thời gian chờ đợi, người dân cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống để đỡ mất sức dưới nắng nóng.

Nhiều người chờ đợi trước chốt cho hay, họ đến đây từ TP.HCM và tỉnh Long An. Thời gian qua họ cố trụ lại thành phố nhưng đến nay đã hết tiền, phải tìm đường về quê sinh sống.

Nhiều người có quê ở các tỉnh Đồng Tháp , An Giang cũng cho biết đã di chuyển về quê qua Quốc lộ N2 nhưng phía tỉnh Đồng Tháp buộc phải quay đầu nên cả đêm qua họ đã phải đi theo Quốc lộ 62 để về thành phố Tân An, tỉnh Long An và sau đó mới đi tiếp theo hướng qua tỉnh Tiền Giang trên Quốc lộ 1.