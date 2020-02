Cuộc đua điều chế vắc xin phòng virus Corona: đường còn xa

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế ngày 6.2, tổng số người tử vong vì dịch viêm phổi do chủng mới của vi rút corona (nCoV) lên đến 565 người trong đó có 563 người chết tại Trung Quốc đại lục.

Sylvie Briand, giám đốc Quản lý Nguy cơ lây nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới gây ra không phải là một "đại dịch" mà chỉ là dịch bệnh với "nhiều ổ nhiễm".

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm 4.2 nhận định dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của vi rút corona sẽ gây trở ngại cho việc thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1.

Trên mạng xã hội xuất nhiều bài viết giả mạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với nội dung các loại thực phẩm như tỏi, dầu mè hay vitamin C có thể giúp diệt được mầm mống vi rút corona. Mới đây, WHO đã lên tiếng khẳng định những bài viết trên là sai sự thật.