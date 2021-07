Hai triệu liều vắc xin Moderna từ Mỹ đến Nội Bài

Sáng nay, Việt Nam đã nhận lô 2 triệu liều vắc xin do Mỹ tài trợ thông qua COVAX.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết Liên Hiệp Quốc hoan nghênh lô vắc xin COVID-19 đầu tiên do Chính phủ Mỹ hỗ trợ thông qua COVAX đã đến Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc xin, bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca từ Chương trình COVAX và nguồn mua; cùng với đó là 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng; 2.000 liều vắc xin Sputnik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều Vero-Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ và vào ngày 7-7 vừa qua, lô vắc xin Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam với số lượng gần 100.000 liều.