Hơn 206.000 ca Covid-19 tử vong toàn cầu, trẻ em Tây Ban Nha được ra khỏi nhà

Cũng theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 27.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 964.937 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 54.841 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 367 ca tử vong vì Covid-19 . Đây là lần đầu tiên trong tháng 4, New York ghi nhận số ca tử vong mỗi ngày dưới mức 400 ca. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 16.966 ca, số ca nhập viện và số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm.