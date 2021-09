Mối đe dọa khủng bố thay đổi ra sao 20 năm sau vụ tấn công nước Mỹ ngày 11.9?

Sau vụ khủng bố tàn khốc ngày 11.9.2001, các chiến dịch tấn công báo thù của Mỹ đã mang lại một số thành công đáng kể nhưng cũng gặp phải nhiều thất bại nghiêm trọng trong việc săn lùng al-Qaeda. Tuy nhiên, mối đe dọa khủng bố hàng đầu hiện nay là trong nước chứ không phải nước ngoài.

Chiếc máy bay chuẩn bị lao vào tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới tại New York ngày 11.9.2001.

Nhưng ý thức hệ và động cơ của al-Qaeda vẫn rất mạnh mẽ. Chẳng hạn, hiện nay số nhóm Hồi giáo thánh chiến được Bộ Ngoại giao Mỹ xác định là tổ chức khủng bố nước ngoài tăng gấp bốn lần so với số lượng vào ngày 11.9. Và theo báo cáo gần đây nhất từ nhóm giám sát của Liên hợp quốc, al-Qaeda còn phát triển mạnh mẽ ở châu Phi, cắm rễ ở Syria và hiện diện ở ít nhất 15 tỉnh của Afghanistan, cùng với đó là mối quan hệ vẫn khăng khít với Taliban

Thành công số một là Mỹ đã ngăn chặn mọi mưu toan của al-Qaeda nhằm thực hiện một vụ tấn công khác ở Mỹ với quy mô lớn hơn nữa. Tuy nhiên, vụ xả súng ở Pensacola năm 2019 vẫn là một lời cảnh tỉnh chống lại tâm lý tự mãn.

Nhưng thất bại nghiêm trọng nhất là cuộc xâm lược Iraq năm 2003, đã làm chệch hướng các nguồn lực quan trọng ra khỏi nỗ lực tiêu diệt al-Qaeda ở Nam Á trong thời điểm có cơ hội tốt nhất. Cuộc xâm lược này cũng vô tình tạo ra một chuỗi sự kiện dẫn đến sự xuất hiện của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) , một phiên bản thậm chí còn bạo lực và bất trị hơn cả al-Qaeda. Liên minh 38 nước đã mất khoảng 5 năm để đánh bại mối đe dọa do IS gây ra.