Người Iraq mừng hay lo khi Mỹ rút quân?

Jabbar Abu Wissam là một người dân địa phương. Trong 17 năm qua, ông đã chứng kiến thành phố Falluja rơi vào tay Mỹ, al Qaeda, quân IS. Và gần đây là các lực lượng Iraq chiến đấu cùng với lực lượng bán quân sự do Iran hậu thuẫn.

Có nhiều lo ngại Mỹ rút quân sẽ để lại khoảng trống an ninh, khiến Fallujah gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Nhiều quan chức an ninh và cựu binh trung thành với cựu Tổng thống Saddam Hussein từng đóng quân ở thành trì này cũng đồng tình với quan điểm trên.

Nhiều người cho rằng lực lượng IS và nhóm bán quân sự được Iran hậu thuẫn đã lấy lại sức mạnh vì Mỹ cắt giảm số binh sĩ.

Lực lượng IS được cho là đã gia tăng tấn công, còn dân quân thân Iran thì lấy lý do vẫn còn xảy ra bạo lực để tiếp tục cố thủ trong khu vực. Hồi tháng 1.2021, vụ đánh bom tự sát do lực lượng IS thực hiện ở Baghdad giết chết hơn 30 người. Đây là vụ tấn công lớn nhất trong nhiều năm.