Nữ sinh Malaysia gây bão TikTok với câu chuyện thầy giáo nói đùa về cưỡng hiếp

Ain Husniza Saiful Nizam, một cô bé tuổi teen người Malaysia , đăng một đoạn video lên TikTok sau khi tan trường, nói rằng thầy giáo của em đã kể chuyện đùa về việc hiếp dâm trong giờ học. “Các bạn gái thì im lặng, nhưng các bạn trai thì cười to, như kiểu đùa về việc ai đó bị cưỡng hiếp là điều đáng cười ấy.”

Cha mẹ của cô bé vì lo lắng cho sự an toàn của con đã quyết định báo cáo những nhận xét của giáo viên và lời đe dọa cưỡng hiếp cho cảnh sát. Cảnh sát cũng như Bộ giáo dục Malaysia đã cam kết sẽ điều tra mọi khiếu nại.

Hôm 29.4, Bộ Phụ nữ cũng kêu gọi chính phủ có hành động mạnh mẽ hơn đối với những trò đùa cưỡng hiếp, nhận xét phân biệt giới tính và chế giễu cơ thể người khác. Cuộc tranh luận đã thúc đẩy Ain tạo ra hashtag #MakeSchoolASaferPlace (Giúp trường học trở thành nơi an toàn hơn). Em hi vọng hashtag sẽ khuyến khích những thanh thiếu niên khác can đảm đề cập đến các vấn đề từ quấy rối tình dục đến phân biệt chủng tộc.