Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh quyết định này. “Đây là một ngày tốt lành cho WHO và một ngày tốt cho sức khỏe toàn cầu. Vai trò của Mỹ, vai trò toàn cầu, là rất, rất quan trọng và tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris cũng như người dân Mỹ.”

Ông Fauci nói rằng Mỹ sẽ “hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của mình” với WHO và sẽ làm việc với 193 quốc gia thành viên khác về vấn đề cải cách. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã ngừng tài trợ cho WHO thông báo kế hoạch rút khỏi tổ chức này vào tháng 7.2021. Ông cáo buộc WHO “thiên vị Trung Quốc ” trong giai đoạn đầu đại dịch bùng phát nhưng bị WHO bác bỏ.