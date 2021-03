Từ giám đốc nhà tang lễ tại thành phố New York (Mỹ) hiện đang chật vật với số lượng bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 cho đến nữ giám đốc điều hành một công ty công nghệ , mong muốn phái đẹp dấn thân nhiều hơn vào ngành nghề mà nam giới chiếm đa số,.. tất cả họ đều có chung hi vọng năm 2021 sẽ là năm phái đẹp thế giới bảo bọc nhau, bảo vệ quyền chị em phụ nữ , mạnh dạn làm những điều bản thân không dám và tiếp tục chiến đấu vì gia đình và đất nước của mình.