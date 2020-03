Số người chết vì dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tối 25.3 báo cáo 67 trường hợp nhiễm virus corona mới tại nước này, tăng từ con số 47 so ngày 24.3, tất cả đều liên quan đến du khách đến từ nước ngoài, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus tại Trung Quốc đại lục được xác nhận cho đến nay lên 81.661. Ủy ban cũng báo cáo số ca tử vong vì dịch Covid-19 là 3.287, tăng 6 người so với ngày trước đó.

Tuy nhiên, vùng Lombardy, lâu nay bị ảnh hưởng nhiều nhất, có số ca tử vong và số ca nhiễm mới giảm mạnh trong ngày 25.3, mang đến hy vọng dịch bệnh có thể đang chậm lại tại tâm dịch này. Cũng theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý, tính đến tối 25.3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng từ con số 69.176 trước đó lên 74.386, tăng 7,5%.

Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Ý, nhưng hiện chỉ những người có triệu chứng nghiêm trọng mới được xét nghiệm. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý Angelo Borrelli mới đây cho rằng số ca nhiễm Covid-19 thật sự ở nước này có thể cao gấp 10 lần con số được ghi nhận chính thức.

Số trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng mạnh trong lúc nước này bước vào ngày thứ 11 phong tỏa toàn dân, nhằm khống chế tốc độ lây lan của dịch đang khiến 49.515 người mắc bệnh. Quan chức y tế hàng đầu Tây Ban Nha, Fernando Simon cảnh báo số ca nhiễm virus corona sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới.

Trong khi đó, Iran hôm 25.3 ghi nhận thêm 143 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên 2.077. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cũng cho biết đã phát hiện 2.206 ca mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc tính đến cuối ngày 25.3 là 27.017 người.

Trong khi đó, tính đến ngày 25.3, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 ở Nga đã lên đến 658, một ngày sau khi thị trưởng Moscow báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về tình hình dịch bệnh tại thủ đô.

Trong vòng 24 giờ, Nga phát hiện thêm 163 trường hợp dương tính với virus gây dịch Covid-19, đánh dấu ngày tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Đa số các ca nhiễm Covid-19 đều ở thủ đô Moscow, với 410 ca. Moscow đã thay đổi hệ thống xét nghiệm virus corona trong tuần này, và đây có thể là lý do phát hiện thêm nhiều ca mới chứ không phải do virus này lây lan nhanh hơn.

Tại Mỹ, thành phố New York (bang New York) đã vượt qua Seattle (bang Washington), trở thành tâm dịch Covid-19 mới , gây lo ngại tạo ảnh hưởng lớn cho kinh tế toàn cầu. Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, cảnh báo tốc độ lây lan virus corona trên địa bàn tiểu bang đang được so sánh như “tàu cao tốc”, với ước tính số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau mỗi 3 ngày, theo Đài Fox News.