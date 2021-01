Tình hình vắc xin Covid-19: người giàu kẻ nghèo đều thiếu

Nước giàu đã thế, các nước nghèo sẽ còn chật vật hơn. Tỉ phú Bill Gates hôm 27.1 cảnh báo dù với viễn cảnh lạc quan nhất, những quốc gia nghèo hơn sẽ phải đợi thêm từ 6 - 8 tháng so với các nước giàu trước khi tiếp cận được vắc xin, theo tờ The Guardian.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo rằng thai phụ không nên tiêm vắc xin Moderna và vắc xin Pfizer-BioNTech ngừa Covid-19, trừ phi các thai phụ phải đối mặt với nguy cơ cao mắc Covid-19.

Hồi đầu tháng, WHO cũng có nhận định tương tự trong trường hợp vắc xin Pfizer-BioNTech, với lý do không đủ dữ liệu để đảm bảo an toàn cho thai phụ và bào thai. Vắc xin Moderna, như Pfizer-BioNTech, sử dụng công nghệ mRNA và đã được triển khai tại một số quốc gia.