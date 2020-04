Toàn cầu có hơn 150.000 người chết vì Covid-19, Mỹ chiếm gần 1/4 số ca

Số người chết tại bang California đã chạm mốc 1.000 người, trở thành bang thứ 8 tại Mỹ và là bang đầu tiên tại Bờ tây ghi nhận “kỷ lục buồn” này.

Tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại Mỹ cũng đã vượt mốc 700.000, tăng gần 30.000 trường hợp với một vài tiểu bang chưa báo cáo. Đây là ngày tăng thứ 3 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ ngày có mức tăng cao kỷ lục 35.715 trường hợp mới được báo cáo trong ngày 10.4.

Các trường hợp nhiễm virus và tử vong là không đồng đều trên cả nước Mỹ, với những nơi đông dân hơn như New York chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong tại đây. Tổng thống Donald Trump nói rằng nước Mỹ dự kiến có thể chạm mốc tổng cộng 60.000 đến 65.000 ca Covid-19 tử vong.

Lệnh ở nhà đã khiến các doanh nghiệp đóng cửa, làm gián đoạn cuộc sống và làm suy giảm nền kinh tế, dẫn đến một số người biểu tình xuống đường để kêu gọi các thống đốc suy nghĩ lại về các hạn chế được áp dụng.

Chuyển sang châu Âu , số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Ý đã tăng 575 trong hôm 17.4, tăng 50 ca so với con số 525 ngày trước đó, trong khi số ca mắc mới giảm nhẹ, xuống còn 3.493 trường hợp mới so với 3.786 trường hợp trước đó.