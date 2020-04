Tổng Giám đốc WHO: 'Làm ơn đừng chính trị hóa' Covid-19 nếu không muốn có 'thêm nhiều túi đựng xác'

Hôm 8.4, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng bảo vệ công tác chống đại dịch Covid-19 của cơ quan này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích WHO “quá thoải mái” với Trung Quốc và đe dọa có thể ngừng đóng góp tài chính cho WHO