Tổng lãnh sự Mỹ lạc quan về triển vọng hợp tác tại đồng bằng sông Cửu Long

Bản sao cỡ nhỏ của kênh đào Suez, với tỉ lệ 1/25 so với con kênh thật, nằm giữa một khu rừng của Pháp được xây dựng để đào tạo các thuyền trưởng và hoa tiêu cách lái tàu trên thực tế - kỹ năng đã trở thành tâm điểm sau khi tàu chở hàng Ever Given mắc cạn hồi tháng 3 vì gió lớn và bão cát.