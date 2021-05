Trước sức ép toàn cầu, Israel - Hamas đồng ý ngừng bắn sau 11 ngày xung đột đẫm máu

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nội các an ninh của ông đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn chung và vô điều kiện ở Gaza, do Ai Cập đề xuất.

Nhóm vũ trang Hồi giáo nói việc ngừng bắn là đồng thuận hai bên và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

"Mỹ cam kết làm việc với Liên Hợp Quốc và các bên liên quan để hỗ trợ nhanh chóng cho người dân Gaza và nỗ lực tái thiết Gaza. Tôi tin rằng người Palestine hay Israel đều xứng đáng được sống trong an toàn, an ninh và được bình đẳng tận hưởng tự do, thịnh vượng và dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao hòa bình, thầm lặng nhưng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu đó.."