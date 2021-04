“Mục tiêu của chúng tôi là đó sẽ là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mục tiêu ở đây là đảm bảo một khu vực hòa bình nhưng đồng thời, Úc cũng đang trong vị trí là luôn bảo vệ lợi ích của khu vực, luôn tăng cường lợi ích an ninh của chúng ta, luôn ủng hộ trật tự thế giới toàn cầu mà yêu thích tự do và đó là điều mà chúng tôi chân thành chia sẻ với các bạn bè và đồng minh Mỹ" , ông Morrison nhấn mạnh.