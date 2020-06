Vừa chớm mở cửa, New York lại lo tụ tập đông người gây bùng phát Covid-19

"Nếu cần trợ giúp từ cảnh sát bang, vì họ không thể xử lý tình hình thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cảnh sát bang, nhưng họ cũng phải làm việc của mình đi chứ...", ông Cuomo nói thêm.

New York là tiểu bang bị dịch Covid-19 hoành hành nặng nề nhất, cùng bang New Jersey chiếm hơn 1/3 trong gần 116.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ. Tuy nhiên khi số ca nhiễm Covid-19 mới đã giảm mạnh, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy hôm 15.6 thông báo bang này bước vào giai đoạn mở cửa thứ 2. Trong khi đó, một số khu vực ở New York bước vào giai đoạn mở cửa thứ 3, cho phép tụ tập lên đến 25 người miễn là tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội.