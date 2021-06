Hai diễn viên nổi tiếng không đeo khẩu trang, dự khai trương thẩm mỹ viện ở Bảo Lộc

Công an huyện Hòa Vang ( Đà Nẵng ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Tuấn (32 tuổi, trú thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tài xế xe khách Chín Nghĩa) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Tài xế Nguyễn Quốc Tuấn đã có hành vi nhốt CSGT trên xe và tông chốt kiểm soát Covid-19 ở Đà Nẵng.