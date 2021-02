Quân đội khử khuẩn chung cư Ehome 4 – nơi ở của hai anh em mắc Covid-19

Ngay từ sáng 8.2, bộ đội đã sử dụng 3 xe chuyên dụng phòng hoá cùng với 30 cán bộ chiến sĩ tiến hành khử khuẩn ở chung cư Ehome 4 (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An) và khu vực Thành uỷ TP.Thuận An, trụ sở công an, quân sự cùng nhiều khu vực dân cư khác.