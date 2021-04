Siêu lừa “nổ” quen biết quan chức rồi giăng bẫy lừa tiền chạy án

Ngày 7.4, Công an H.Dương Minh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Trung (34 tuổi, ngụ ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an H.Dương Minh Châu tiếp nhận nhiều đơn tố cáo Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa "chạy án"

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trung thường xuyên tìm hiểu thông tin trên các kênh truyền thông về các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị lực lượng công an triệt phá trước đó hoặc các vụ tranh chấp đất đai, khởi kiện dân sự.

Có được thông tin ban đầu, Trung cấu kết với người tên Hải (chưa rõ nhân thân) tìm đến nhà các bị can, bị cáo rồi tự giới thiệu bản thân là quen biết nhiều cán bộ có chức vụ trong lĩnh vực tố tụng, ngành tòa án có khả năng "chạy án". Cả 2 hứa sẽ lo cho các bị can, bị cáo được tại ngoại hoặc hưởng án treo và giúp họ thắng kiện trong các vụ án dân sự. Đồng thời, cả 2 cũng kèm theo sự thỏa thuận số tiền từ 100 - 300 triệu đồng/vụ án. Sau khi nhận tiền, Trung và Hải nhiều lần hứa hẹn, không thực hiện và chiếm đoạt tiền.

Từ điều tra ban đầu, Công an H.Dương Minh Châu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở Trung; thu giữ trên 17 triệu và nhiều tang vật có liên quan khác. Bằng thủ đoạn này, công an bước đầu xác định có 3 nạn nhân “sập bẫy” lừa của Trung với số tiền bị chiếm đoạt 560 triệu đồng. Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa “chạy án” đang được công an điều tra làm rõ và truy bắt những người còn lại.