Việc làm nhân văn

Hai người đã có con chung dưới 36 tháng tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh cho cháu bé. Việc hỗ trợ đăng ký kết hôn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mẹ, đồng thời tạo điều kiện để đứa trẻ được đăng ký khai sinh với đầy đủ thông tin về cha mẹ.

Trước đó, tháng 4.2026, các cơ quan chức năng ở Gia Lai cũng tổ chức đăng ký kết hôn lưu động tại khu vực giam giữ cho một người đang bị tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bạn đời của người này ở xã Đức Cơ.

Thời gian qua, nhiều địa phương như Đắk Lắk, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh… cũng đã tổ chức nhiều cuộc đăng ký kết hôn lưu động tương tự.

Trong suy nghĩ của nhiều người, pháp luật thường gắn với những quy định khô khan, nghiêm khắc. Nhưng thực tế, phía sau những điều khoản chặt chẽ ấy vẫn có chỗ cho sự linh hoạt, thấu hiểu và lòng nhân ái. Những cuộc đăng ký kết hôn lưu động là minh chứng sinh động cho điều đó.

Pháp luật không tước bỏ quyền kết hôn của người đang bị tạm giam nếu họ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bị hạn chế tự do, việc thực hiện quyền ấy không dễ dàng. Tạo điều kiện để họ thực hiện quyền hợp pháp vừa là giải pháp linh hoạt trong thủ tục hành chính, vừa thể hiện tinh thần tôn trọng quyền con người và cách ứng xử nhân văn trong thực thi pháp luật.

Việc xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp giúp các bên bảo đảm quyền và nghĩa vụ liên quan. Với những gia đình đã có con, điều đó còn góp phần tháo gỡ vướng mắc về hộ tịch, tạo cơ sở để con trẻ được bảo đảm các quyền lợi chính đáng.

Sự quan tâm ấy cũng có thể trở thành điểm tựa để người đang bị tạm giam chấp hành tốt các quy định; nếu sau này phải chấp hành hình phạt, có thêm động lực cải tạo, sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm lo cho vợ con.



