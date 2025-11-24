Sáng 22.11.2025, Viện Công nghệ Chống làm giả tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tiến giữ chức Phó Viện trưởng và ra mắt Văn phòng đại diện tại số 14 Đường số 7, Khu dân cư Cityland Park Hills, Phường Gò Vấp, TP.HCM. Thông tin này khiến nhiều người tò mò vì Viện này sẽ làm gì trong công tác chống hàng giả?

Viện Công nghệ Chống làm giả ra mắt tại TP.HCM sẽ làm gì?

Đặc biệt, Viện Công nghệ Chống làm giả đang phát triển hệ thống NEWSTAR CHECK - giải pháp chống giả mới, khắc phục hạn chế của tem truyền thống, tạo dữ liệu đồng bộ để kiểm tra và xác thực sản phẩm chính xác, hướng tới xây dựng Hệ sinh thái Niềm tin Quốc gia.

ThS. Nguyễn Hoàng Tiến, Tân Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Chống làm giả, Trưởng Văn phòng Đại diện tại TP.HCM, chia sẻ về hoạt động của viện: "Ở Viện sẽ có hai hoạt động chính. Thứ nhất là hoạt động về việc chống hàng giả, chúng tôi sẽ cấp tem công nghệ cao và những tem này có ứng dụng cả Blockchain để các bạn sử dụng được trên các ứng dụng điện thoại giống như VNeID. Sau này chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc của hàng hóa. Ngoài ra thì chúng tôi có bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp khi đưa sản phẩm của mình vào hàng tiêu dùng. Thứ ba nữa là chúng tôi bảo vệ chính người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm đó trên các ứng dụng hoặc là trên các tem".

Văn phòng đại diện tại TP.HCM sẽ là đầu mối tiếp nhận yêu cầu doanh nghiệp, triển khai các dự án công nghệ, mở rộng mạng lưới chuyên gia và thúc đẩy hợp tác trong thẩm định, kiểm tra và xác nhận chất lượng sản phẩm.