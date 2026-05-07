Giáo dục

Viện IEMS có chủ tịch bị bắt vì lừa đảo thi tiếng Anh hoạt động thế nào?

Tuệ Nguyễn
07/05/2026 11:23 GMT+7

Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS có chủ tịch vừa bị bắt vì tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh 'chui' thuộc Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam.

Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS (Institute of Educational Management Science) là một trong những tổ chức xã hội chính trị nghề nghiệp trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 188/QĐ-HH ngày 2.7.2018.

Theo quảng bá, giới thiệu, viện là tổ chức chính trị xã hội hóa nghề nghiệp hoạt động không vì lợi nhuận, có chức năng tổ chức hoạt động đã tập hợp hàng trăm giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học, cán bộ môn, nghành, nghiên cứu khoa học và giảng dạy để triển khai các nghiên cứu các công trình khoa học, đào tạo về giáo dục, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, trung cấp lý luận chính trị, quản lý giáo dục và công nghệ giáo dục 4.0 E-learning...

Hình ảnh quảng bá các khóa đào tạo cấp chứng chỉ trên trang facebook của IEMS

Trên trang facebook của viện này, từ gần 1 năm nay không cập nhật hoạt động mới nhưng trước đó quảng cáo rất rầm rộ các khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ, đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…

Cụ thể như: "Liên tục khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.

Lợi ích của khóa học: cấp chứng chỉ chuẩn Bộ, có giá trị vĩnh viễn, đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ, chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, nâng cao năng lực công tác...".

Viện này còn thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thiết bị thí nghiệm với hình thức đào tạo kết hợp trực tuyến với trực tiếp; lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, cao đẳng (điều kiện cần và đủ để làm giảng viên)

Về chứng chỉ ngoại ngữ, Viện này thông báo mở đăng ký thi IELTS và quảng bá là "đơn vị đối tác chiến lược của IDP, tổ chức đồng sở hữu kỳ thi IELTS trên toàn cầu" với nhiều lời chào mời hấp dẫn: "Đăng ký nhanh chóng, thủ tục đơn giản. Địa điểm thi thuận tiện, trang thiết bị hiện đại. Lịch thi linh hoạt, 7 ngày/tuần. Đội ngũ hỗ trợ tận tâm, theo sát từ lúc đăng ký đến ngày thi. Cơ hội nhận tư vấn lộ trình học IELTS hiệu quả miễn phí. Học viên đăng ký sớm sẽ nhận được ưu đãi giảm lệ phí thi IELTS và nhiều phần quà hấp dẫn…".

Quảng bá chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ của IEMS

Tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Bright SET được đánh giá kiểm định chất lượng bởi các tổ chức uy tín trên thế giới như: Hiệp hội Nghiên cứu giáo dục USA (AERA), Hiệp hội Ngôn ngữ quốc tế (ICC), Cơ quan châu Âu  EAHEA, Trung tâm chứng nhận độc lập châu Âu về giáo dục trực tuyến (ECICEL)…

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới đây ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, trú tại Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị bắt còn có Đặng Thị Huyền (30 tuổi, trú tại Hà Nội), nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, hiện trú tại Hà Nội).

3 bị can được xác định liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn dưới hình thức tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu chưa được cấp phép.

Với vỏ bọc tổ chức quốc tế, nhóm đối tượng tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Mỗi trường hợp tham gia thi, nhóm này thu từ 2 - 18 triệu đồng, thu lời bất chính gần 200 tỉ đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp, không tham gia các kỳ thi trái phép; cảnh giác trước các quảng cáo "thi dễ, cấp nhanh" trên mạng xã hội…

Chủ tịch IEMS bị bắt vì tổ chức thi tiếng Anh 'chui' cho 80.000 người

Chủ tịch IEMS Đỗ Văn Mạnh bị bắt giam với cáo buộc tổ chức trái phép hơn 120 kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, thu hút hơn 80.000 người tham gia.

