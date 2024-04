Ngày 1.4.2024, Viện KSND TP.HCM đã đối đáp các quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền lợi, tự bào chữa bổ sung của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác.

Viện kiểm sát đối đáp việc Trương Mỹ Lan 'cho mượn tài sản tái cơ cấu SCB'

Khi tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan nói không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB). Bị cáo Trương Mỹ Lan khai mình đưa tài sản gồm các bất động sản, tiền từ nước ngoài chuyển về, người nhà, người thân bị cáo cho bị cáo mượn sổ tiết kiệm để SCB tái cơ cấu. Cơ quan tố tụng không chứng minh được bị cáo mua bất động sản nào nhưng lại quy kết trong cáo trạng sử dụng tiền chiếm đoạt của SCB để mua dự án, bất động sản.

Về vấn đề này, Viện kiểm sát cho rằng lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan không có căn cứ. Bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công cụ tài chính, coi SCB như nơi giữ tiền của mình, khi nào cần tiền là lấy ra sử dụng.

Viện kiểm sát dẫn chứng: khi cần tiền mặt, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo các lãnh đạo SCB, nhân viên dưới quyền hợp thức hồ sơ, rút tiền mặt 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD chuyển về nhà riêng của bị cáo để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Xét xử Trương Mỹ Lan: Cơ sở nào xác định thiệt hại vụ án hơn 667.000 tỉ đồng?

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã cho bị cáo Dương Tấn Trước (là cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) 1.500 tỉ đồng để trả công việc xin cấp phép dự án nhưng lại chỉ đạo cấp dưới sử dụng nhóm Công ty Tường Việt đứng tên khoản vay để rút tiền của SCB, rồi chuyển cho bị cáo Dương Tấn Trước.

Kết quả điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên 1.169 tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Các tài sản này chính bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận là của bị cáo hoặc có liên quan đến bị cáo. Những tài sản này được bị cáo Trương Mỹ lan nhờ hoặc thuê người đứng tên; đồng thời giao cho bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (là Trưởng văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và những người khác theo dõi.

Trong số 1.169 tài sản này chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo Trương Mỹ Lan mua trước năm 2012. Còn lại khoảng 1.109 tài sản bị cáo Trương Mỹ Lan mua sau năm 2012, chiếm đến 94,8% số lượng tài sản được xác định. Thời điểm hình thành 1.109 tài sản trùng với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi kết quả hỏi cung các bị cáo Hồ Bửu Phương (là Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị cáo Nguyễn Phương Anh (là Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu hết không có hoạt động kinh doanh, kinh phí hoạt động phần lớn từ nguồn các khoản vay rút ra khỏi SCB.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Anh Dũng (là cựu Chủ tịch HĐQT SCB), bị cáo Trương Khánh Hoàng (là cựu quyền Tổng giám đốc SCB), bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (là cựu Phó tổng giám đốc SCB) đều khai bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB để mua, đầu tư dự án bất động sản.

Trương Mỹ Lan sẽ phải thực hiện những trách nhiệm dân sự nào?

Đối với việc bị cáo trình bày gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan cho mượn sổ tiết kiệm để cơ cấu khoản vay, kết quả điều tra chứng minh 9 sổ tiết kiệm trị giá 1.040 tỉ đồng của Ngô Thanh Nhã (là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Vạn Thịnh Phát) đứng tên. Trên thực tế, nguồn tiền này được rút ra từ SCB và từ các khoản vay khống do Trương Mỹ Lan chỉ đạo. Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan nhờ em dâu Ngô Thanh Nhã đứng tên sổ tiết kiệm, đưa sổ vào tiếp tục, thế chấp vay của SCB 1.033 tỉ đồng.

Một vấn đề khác được Viện Kiểm sát đối đáp là nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về SCB mà bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng đó là nguồn tiền bạn bè, đối tác của bị cáo cho SCB mượn.

Số tiền này trị giá 545 triệu USD (tương đương 12.450 tỉ đồng), do các tổ chức nước ngoài chuyển về SCB dưới hình thức là Công ty An Đông vay tiền. Sau khi nhận tiền, Công ty An Đông bán ngoại tệ và chuyển tiền lòng vòng, sử dụng để trả các khoản nợ và rút hơn 1.000 tỉ đồng tiền mặt mang về nhà cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Việc này thể hiện trên chứng từ thu nợ, rút tiền của SCB, lời khai của các cá nhân rút tiền mặt, lời khai và sổ theo dõi của 2 bị cáo Bùi Văn Dũng và Nguyễn Phương Anh.

Bên cạnh đó, trong số 545 triệu USD này, sau khi tất toán các khoản vay của Công ty Cổ phần đầu tư Đại Thiên Cát, giải chấp 11 quyền sử dụng đất tại xã Long Phước (tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), thì bị cáo Trương Mỹ Lan đã dùng các tài sản này làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 5.000 tỉ đồng tại SCB. Số tiền 5.000 tỉ đồng này đang được xác định là thiệt hại trong vụ án.

Như vậy, trong 545 triệu USD, số tiền thực sự SCB thu nợ là khoảng 5.517 tỉ đồng.