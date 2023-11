Viessmann 'chào sân' hai dòng sản phẩm mới, cung cấp giải pháp toàn diện về nước

Thông qua các sản phẩm được giới thiệu ở thị trường Việt Nam, Viessmann đặt mục tiêu mang đến cho người dùng các giải pháp nước tích hợp chất lượng cao Viessmann

Máy nước nóng Vitowell gồm hai dòng sản phẩm gián tiếp và trực tiếp, tích hợp công nghệ an toàn, độ bền cao, tiết kiệm năng lượng. Máy nước nóng trực tiếp Vitowell easy có kích thước nhỏ gọn, đảm bảo an toàn nhờ cầu dao chống rò điện, khiến người dùng an tâm khi sử dụng nhờ cảm biến nhiệt độ. Các sản phẩm Vitowell easy của Viessmann được trang bị bơm tăng áp tích hợp, mang lại cảm giác tắm thoải mái với lượng nước ổn định.



Dòng sản phẩm máy nước nóng gián tiếp Vitowell comfort phù hợp với nhu cầu sử dụng trong những gia đình nhiều thành viên nhờ kết cấu chắc chắn, độ bền cao. Máy đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả dưới áp suất cao và nước cứng, tăng khả năng chống mòn. Ngoài ra Vitowell comfort còn có các ưu điểm như thiết kế sang trọng, màn hình điều khiển kỹ thuật số giúp dễ dàng lập trình và quản lý thời gian đun nóng nước…

Quy trình sản xuất của Viessmana được tối ưu hóa bằng cách sử dụng các chất thân thiện với môi trường làm vật liệu cách nhiệt cho máy nước nóng

Viessmann

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tiết kiệm cũng như thân thiện với môi trường, máy nước nóng Vitowell có thể tích hợp với sản phẩm máy lọc và làm mềm nước Vitopure. Các sản phẩm được thiết kế tại Đức với công nghệ xử lý nước tiên tiến và hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn của các cuộc kiểm tra chất lượng nước chuyên sâu. Vitopure phục vụ cả nhu cầu nước uống và nước sinh hoạt.

Viessmann đã nghiên cứu để sử dụng những nguyên liệu bền vững, loại bỏ việc sử dụng xốp nhựa trong bao bì sản phẩm và thay thế bằng giấy tái chế được khai thác từ nguồn nguyên liệu có sẵn. Theo Viessmann, máy lọc nước Vitopure của Viessmann không chỉ đem lại nguồn nước sạch, giúp giảm sự phụ thuộc vào nước khoáng đóng chai, từ đó đóng góp vào việc giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

“Định hướng của chúng tôi là mở rộng danh mục sản phẩm và giải pháp theo đúng sứ mệnh kiến tạo không gian sống cho các thế hệ mai sau thông qua các giải pháp liên quan đến khí hậu như xử lý nước và cải thiện chất lượng không khí”, đại diện Viessmann cho hay.