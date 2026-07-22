Việt Nam - Campuchia: Xác định vị trí mốc phụ, cọc dấu trên thực địa biên giới

Ngày 22.7, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Vòng đàm phán lần thứ 9 giữa hai bên, từ ngày 21 - 26.7, nhóm phân giới cắm mốc Việt Nam phối hợp nhóm phân giới cắm mốc Campuchia triển khai công tác phân giới, xác định vị trí mốc trên thực địa tại khu vực biên giới giữa tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Lực lượng kỹ thuật hai bên tiến hành đo đạc, xác định tọa độ phục vụ công tác phân giới, xác định vị trí mốc ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Theo đó, công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia được triển khai trên cơ sở kết quả Vòng đàm phán lần thứ 9 giữa hai bên, tiếp nối quá trình nhiều năm đàm phán, thương lượng và tổ chức các cuộc họp song phương, đơn phương.

Trong quá trình đó, việc xác định vị trí mốc được xem xét thận trọng trên cơ sở các yếu tố lịch sử, pháp lý, hiện trạng dân cư, đường giao thông, phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt của người dân khu vực biên giới, bảo đảm phù hợp với các văn kiện pháp lý mà hai bên đã thống nhất.

Cán bộ, chiến sĩ hai bên phối hợp cố định cọc dấu trên thực địa sau khi hoàn thành việc xác định vị trí ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam và Vương quốc Campuchia; Ban Chỉ đạo công tác phân giới, cắm mốc tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn công tác tiến hành phát quang đường thông tầm biên giới, khảo sát thực địa, đối chiếu hồ sơ kỹ thuật, đo đạc, xác định vị trí mốc và cắm các cọc dấu trên đoạn tuyến từ mốc 22.1 đến mốc 23 - đoạn chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc. Qua đó, đoàn xác định vị trí 1 mốc phụ (22.2) và 4 cọc dấu, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo của công tác phân giới, cắm mốc theo kế hoạch.

Thống nhất vị trí mốc phụ trên thực địa khu vực biên giới giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Ratanakiri ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Để bảo đảm hoạt động của đoàn công tác, từ ngày 20.7, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn biên phòng Sa Thầy chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; tổ chức phát quang, thông tầm biên giới phục vụ công tác khảo sát, xác định vị trí mốc.

Hai bên đã huy động khoảng 65 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với 73 ngày công.

Hai bên phối hợp kiểm tra, đối chiếu cọc dấu và trao đổi phương án triển khai công tác phân giới trên thực địa ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp bảo vệ an toàn cho hai đội phân giới, cắm mốc; tham gia xác định vị trí cột mốc, cọc dấu, phục vụ thi công theo kế hoạch; đồng thời duy trì lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia quản lý, bảo vệ hiện trường và thành quả phân giới, cắm mốc trên thực địa.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trên thực địa, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác phân giới, cắm mốc tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên hai đoàn trao đổi, thống nhất các nội dung kỹ thuật tại khu vực triển khai công tác phân giới trên thực địa ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Việc xác định vị trí mốc phụ và các cọc dấu trên thực địa là bước quan trọng trong quá trình phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống mốc giới, tạo cơ sở cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước theo các điều ước và văn kiện pháp lý về biên giới đã được ký kết.