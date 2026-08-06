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Việt Nam chi gần 1 tỉ USD nhập khẩu lúa gạo, nhiều hay ít?

Chí Nhân
Chí Nhân
Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2,8 triệu tấn lúa gạo các loại với kim ngạch đạt 0,8 tỉ USD. Con số này nhiều hay ít và đã nhập khẩu những sản phẩm gì, từ thị trường nào?

Thống kê chi tiết của hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 5,2 triệu tấn gạo các loại, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước; giá trị thu về 2,38 tỉ USD, giảm 2,5% cùng kỳ. Nguyên nhân do giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 459,6 USD/tấn, giảm 11,3%.

Việt Nam chi gần 1 tỉ USD nhập khẩu 2,8 triệu tấn lúa gạo, nhiều hay ít? - Ảnh 1.

Việt Nam chi gần 1 tỉ USD để nhập khẩu 2,8 triệu tấn lúa gạo các loại trong 6 tháng đầu năm 2026

ẢNH: DUY TÂN

Đáng chú ý, thặng dư thương mại đạt 1,58 tỉ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã chi 0,8 tỉ USD để nhập khẩu gạo. Số liệu thống kê cho biết, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,785 triệu tấn lúa gạo các loại, giảm 14,53% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu lúa gạo của Việt Nam giảm cả về lượng và giá trị. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ vững vị trí là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Philippines với khoảng 2,8 triệu tấn gạo. Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ 3 với khoảng 1,6 triệu tấn.

Các nguồn cung lúa gạo chính cho Việt Nam theo thứ tự là Campuchia, Ấn Độ, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Campuchia là nguồn cung chính với khoảng 2,3 triệu tấn lúa, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2025. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân là đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn khi đầu ra hạn chế trong khi đó vụ đông xuân sản lượng tốt nên lượng gạo nhập khẩu giảm.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Philippines. Chính sách nhập và xuất khẩu linh hoạt giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan trở thành nguồn cung gạo lớn thứ 2 thế giới trong năm 2025. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo năm 2026, xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm do El Nino, còn khoảng 7 triệu tấn; trong khi Việt Nam vẫn giữ ở mức khoảng 8,1 triệu tấn. Trước đó, vào năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu lượng gạo cao kỷ lục là 9,1 triệu tấn.

Theo các chuyên gia, chính sách xuất nhập khẩu gạo linh hoạt đã giúp Việt Nam nắm giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng lương thực châu Á và toàn cầu. Song mặt trái của nó là tạo áp lực cho việc thu mua lúa gạo nội địa, nhất là khi thị trường trầm lắng, cụ thể như vụ đông xuân vừa qua.

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