Việt Nam coi trọng vai trò không thể thay thế của Liên Hiệp Quốc

Chúc mừng Điều phối viên Thường trú, các Trưởng đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại VN nhân Ngày LHQ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định VN luôn coi trọng vai trò trung tâm, không thể thay thế của LHQ trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất giữa VN và LHQ sau gần 50 năm VN gia nhập LHQ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với bà Pauline Tamesis và các đại biểu tại cuộc gặp Ảnh: TTXVN

Tiếp tục đóng góp tích cực

Chia sẻ về định hướng phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh 2 mục tiêu chiến lược 100 năm và mục tiêu tăng trưởng 2 con số của VN trong thời gian tới, gắn với yêu cầu phát triển bền vững, ổn định, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. VN xác định đổi mới mô hình phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, gắn tăng trưởng kinh tế với thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân, cải cách giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng khẳng định VN sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của LHQ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trong đó có việc triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, thúc đẩy sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, tích cực ủng hộ các nỗ lực cải tổ LHQ, triển khai Thỏa thuận ngôi nhà xanh chung LHQ, cũng như hợp tác với LHQ về thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại VN.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các tổ chức LHQ phát huy thế mạnh chuyên môn và mạng lưới đối tác toàn cầu hỗ trợ VN tiếp cận tri thức, nguồn lực, tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ VN tiếp cận, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và tham gia sâu hơn vào các cơ chế quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu; đề nghị LHQ đồng hành cùng VN phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng; hỗ trợ VN phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, xây dựng các chính sách thích ứng với vấn đề già hóa dân số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững…

Thủ tướng đề nghị hai bên sớm hoàn tất Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững VN - LHQ giai đoạn 2027 - 2031, phù hợp với các định hướng phát triển của VN.

Đối tác có tính kiến tạo

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú LHQ tại VN, thay mặt các tổ chức LHQ, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp đoàn nhân Ngày LHQ; đánh giá VN là đối tác đa phương ngày càng quan trọng, là đối tác chủ động và có tính kiến tạo, chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia nhận viện trợ thành bên đóng góp tích cực cho LHQ. Bà trân trọng và đánh giá cao những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 vừa qua.

LHQ cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của VN trong các nỗ lực cải tổ LHQ và sự tham gia tích cực của VN trong chuyển đổi số và quản trị AI toàn cầu. Bà Pauline Tamesis cũng bày tỏ nhất trí cao với những định hướng hợp tác Thủ tướng đã đưa ra; khẳng định LHQ ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với VN trong giai đoạn phát triển mới.

Trưởng đại diện WHO đánh giá cao ưu tiên phát triển nguồn nhân lực và triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của VN, cam kết hỗ trợ củng cố y tế cơ sở, chuyển đổi số y tế và ứng phó các thách thức y tế công cộng.

Trưởng đại diện UNESCO khẳng định hỗ trợ VN phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI có đạo đức, công bằng, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và thúc đẩy hợp tác văn hóa.

Trưởng đại diện FAO đánh giá cao đóng góp của VN đối với an ninh lương thực toàn cầu, cam kết hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác Nam - Nam.

Trưởng đại diện UNDP khẳng định tiếp tục đồng hành cùng VN đổi mới mô hình phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, hoàn thiện chính sách, huy động tài chính cho JETP, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực người lao động, doanh nghiệp.

VN và các tổ chức LHQ sẽ tích cực phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm VN gia nhập LHQ vào năm 2027.