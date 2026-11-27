Sức hút của thị trường Việt

Vài năm gần đây, người hâm mộ âm nhạc VN có thêm cơ hội thưởng thức concert quy mô lớn của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Riêng năm 2026, hàng loạt nghệ sĩ Kpop đưa VN vào lịch trình biểu diễn như EXO, U-Know Yunho (DBSK), Tiffany Young (SNSD)... Đáng chú ý, 2 đêm diễn của BigBang tại Hà Nội ngày 24, 25.10 thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả. Nhiều tên tuổi khác như ca sĩ Mỹ Charlie Puth, ban nhạc Đan Mạch Michael Learns To Rock, danh ca Ý Andrea Bocelli... cũng lần lượt đến VN biểu diễn.

Theo tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy, giảng viên ngành quản trị du lịch và khách sạn, Trường ĐH RMIT VN, lợi thế của VN nằm ở dân số trẻ, sức mua ngày càng tăng, mức độ gắn kết cao với môi trường số và cộng đồng người hâm mộ nhiệt huyết. Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội cho thấy các đơn vị tổ chức đã nhìn thấy nhu cầu thực tế của thị trường.

Ở góc độ truyền thông, thạc sĩ Đoàn Phú Cường, giảng viên ngành truyền thông chuyên nghiệp, Trường ĐH RMIT VN, cho rằng sức hút của thị trường VN còn đến từ khả năng lan tỏa nội dung của cộng đồng người hâm mộ trên các nền tảng số. "Đối với các nghệ sĩ quốc tế, giá trị của một điểm đến không chỉ nằm ở số vé có thể bán, mà còn ở mức độ tương tác của khán giả, khả năng tạo ra nội dung lan truyền và sức ảnh hưởng của chương trình sau khi kết thúc", ông chia sẻ.

Sân vận động Mỹ Đình đón khoảng 90.000 khán giả trong 2 đêm diễn của BigBang ẢNH: BTC

Những concert quốc tế không chỉ tạo doanh thu từ bán vé, tài trợ mà còn thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, lưu trú, vận tải. Các chương trình có sự góp mặt của BlackPink (2023), Imagine Dragons (2024), G-Dragon (2025), BigBang (2026)... cũng tạo cơ hội để đội ngũ trong nước tích lũy kinh nghiệm sản xuất và vận hành sự kiện quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn Phú Cường, thách thức là chuyển sức nóng từ những sự kiện riêng lẻ thành hệ sinh thái biểu diễn chuyên nghiệp, tạo doanh thu, việc làm và giá trị văn hóa lâu dài.

Bài toán năng lực tổ chức

Dù có những tín hiệu tích cực, VN vẫn chưa trở thành điểm dừng chân thường xuyên của nhiều tour lưu diễn quốc tế quy mô lớn. Lịch trình châu Á năm 2026 của The Weeknd có các điểm diễn tại Singapore, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur nhưng không có VN. Điều này cho thấy sức hút khán giả chưa đồng nghĩa với khả năng trở thành điểm đến trong kế hoạch lưu diễn quốc tế.

Theo đạo diễn, nhà sản xuất chương trình âm nhạc Vân Trình, người từng tổ chức nhiều concert trong nước và quốc tế, cần phân biệt giữa việc một nghệ sĩ đến VN biểu diễn theo lời mời riêng lẻ với việc thị trường trở thành điểm dừng chân thường xuyên trong lịch trình lưu diễn toàn cầu. Khi xây dựng tour quốc tế, nhà tổ chức không chỉ đánh giá lượng người hâm mộ mà còn tính toán hiệu quả tài chính, khả năng bán vé, hạ tầng biểu diễn, năng lực đối tác địa phương, chi phí logistics, thủ tục cấp phép và khả năng kiểm soát rủi ro.

Danh ca Ý Andrea Bocelli trình diễn tại Đà Lạt đầu tháng 11.2026 ẢNH: PHONG ANH

Từ kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế, đạo diễn Vân Trình chỉ ra một số điểm nghẽn cần được tháo gỡ: "Trước hết là hạ tầng biểu diễn chưa đồng bộ. Chúng ta thiếu những địa điểm chuyên biệt cho concert ở nhiều phân khúc, từ 3.000 - 5.000 đến 10.000 - 20.000 khán giả, có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Nhiều chương trình vẫn phải sử dụng nhà thi đấu, sân vận động hoặc mặt bằng ngoài trời rồi đầu tư bổ sung một lượng lớn hạ tầng tạm thời".

Việc thiếu địa điểm chuyên biệt khiến nhà tổ chức phải đầu tư thêm cho lắp đặt, vận chuyển, tháo dỡ thiết bị và phụ thuộc vào lịch khai thác của từng địa điểm. Theo ông, dù VN có lợi thế về chi phí nhân công, chi phí bổ sung hạ tầng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật riêng của nghệ sĩ khiến tổng chi phí sản xuất chưa chắc cạnh tranh hơn các thị trường trong khu vực.

Một yếu tố khác là tính ổn định và khả năng dự báo. Các tour quốc tế thường được hoạch định trước từ 1 - 2 năm nên nhà tổ chức cần sự chắc chắn về lịch khai thác địa điểm, quy trình cấp phép, thời gian thi công, ngân sách và điều kiện vận hành. Bên cạnh đó, một concert còn cần sự tham gia của nhà tài trợ, hệ thống phân phối vé, truyền thông, bảo hiểm, dịch vụ du lịch và các đối tác thương mại. Theo ông Vân Trình, hệ sinh thái này tại VN vẫn cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của các dự án quốc tế. "Thước đo thành công không chỉ là có bao nhiêu ngôi sao quốc tế đến VN mỗi năm, mà là khi một nghệ sĩ xây dựng kế hoạch lưu diễn tại châu Á, VN mặc nhiên nằm trong danh sách những thị trường được cân nhắc đầu tiên, thay vì phải chờ những nỗ lực đàm phán riêng lẻ của các nhà tổ chức trong nước", ông nói.