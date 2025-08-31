Việt Nam: Hòa bình để thịnh vượng

Giữa không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng, những du khách nước ngoài hào hứng nhiệt tình cổ vũ và nhún nhảy theo từng giai điệu. Dù không hiểu ý nghĩa từng lời hát, họ vẫn cảm nhận được niềm tự hào sâu sắc của ca sĩ cùng những hành khách trên tàu mỗi khi cất lên hai tiếng "Việt Nam". Nhưng trên hết, họ cảm kích sự chào đón nồng hậu của người Việt với những vị "khách Tây" đến từ chính vùng đất mà hơn 80 năm trước là mặt trận khốc liệt. Dù ở thời bình hay thời chiến, yêu chuộng hòa bình vẫn luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ truyền thống đó, Việt Nam trở thành điểm đến cho cả hàng triệu du khách khắp thế giới, trở thành cứ điểm cho dòng vốn đầu tư toàn cầu trong suốt nhiều thập niên qua.

Xe mô hình Quốc huy đi đầu khối diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 Ảnh: Tuấn Minh

Dù bạn là ai, ở đâu tới, Việt Nam luôn chào đón nồng hậu

"Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam và không thể tưởng tượng mọi điều tuyệt vời như vậy. Quốc kỳ của các bạn được treo ở khắp mọi nơi và chúng tôi đang trên đường tới thủ đô của các bạn, nghe nói mọi thứ còn tuyệt vời hơn nữa", Marvin D., một sinh viên người Mỹ, hào hứng chia sẻ sau khi vừa kết thúc những điệu nhảy ngẫu hứng trên nền nhạc Đất nước trọn niềm vui. Hành trình đi tàu hỏa từ TP.HCM ra Hà Nội đã kéo dài hơn 1 tuần. Nhóm bạn không đi một chặng liền mạch mà dừng tại Nha Trang và Huế trước khi tới Đà Nẵng rồi đi thẳng ra Hà Nội để kịp dự đại lễ 80 năm độc lập của người Việt. Cũng bởi vậy, Marvin có cơ hội được hòa chung bầu không khí phấn khởi, hào hùng của các địa phương từ Nam ra Bắc.

Không khí náo nức chờ xem diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2.9 những ngày này ở Hà Nội Ảnh: Tuấn Minh

"Bạn tôi đã tới TP.HCM đúng dịp lễ thống nhất (30.4 - 1.5, PV) của các bạn. Anh ấy kể khắp nơi treo cờ như thế này. Quân đội diễu binh ngoài đường phố và người dân ra cổ vũ, bất kể mưa nắng. Hôm bắn pháo hoa, anh ấy phát trực tiếp trên trang cá nhân và tôi thấy hàng ngàn người đồng loạt hô vang, vỗ tay rộn ràng, còn hát đồng ca nữa. Khoảnh khắc đó tôi đã quyết tâm phải tới Việt Nam và bạn khuyên tôi hãy đến đúng dịp lễ lớn lần này. Ban đầu tôi còn e ngại ngày kỷ niệm độc lập của các bạn, liệu những người Mỹ như chúng tôi có được chào đón? Nhưng các bạn thật sự quá đáng yêu, các bạn nói cho chúng tôi hiểu những lời bài hát, chỉ chúng tôi viết những lời tâm sự này và chào đón chúng tôi như những người thân thiết. Đây thật sự là một hành trình tuyệt vời", Marvin D. nói, trong khi hoàn thành nốt những lời nhắn yêu thương lên tấm bảng ghi chú đặc biệt trên chuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng.

Người Việt Nam nồng hậu, yêu chuộng hòa bình ẢNH: Ngọc Dương

Không chỉ chiếm trọn cảm tình của những du khách ngoại, Việt Nam còn được rất nhiều người nước ngoài chọn là nơi an cư, lập gia đình và sinh sống lâu dài. Sau hơn 1 thập niên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Pháp để phục vụ công việc, tháng 8 vừa qua, ông T.D.Boissonnet (Pháp) đã chính thức "hạ neo" ở TP.HCM bằng tờ giấy đăng ký kết hôn với người vợ Việt xinh đẹp và định cư ở đây. "Ngay khi đặt chân tới TP.HCM, tôi đã yêu thành phố này. Sự năng động, nhộn nhịp, đa dạng văn hóa rất phù hợp với một người làm du lịch, ưa khám phá như tôi. Ở đây người dân rất thân thiện. Chúng tôi thậm chí không phải học tiếng Việt vì ai cũng sẵn sàng giao tiếp bằng tiếng Anh và chỉ dẫn nhiệt tình cho chúng tôi. Không cần biết chúng tôi tới từ đâu, chúng tôi là ai, chỉ cần đến Việt Nam, mọi người đều được chào đón nồng hậu. Có lẽ sự yên bình, lòng hiếu khách và chân tình là điều lớn nhất níu giữ trái tim tôi ở đây", ông T.D.Boissonnet chia sẻ.

Với những người con xa quê trở về, tình cảm đó còn nồng nàn hơn nữa. Là kiều bào từ Mỹ trở về Việt Nam sinh sống và làm việc đến nay đã tròn 15 năm, chuyên gia kinh tế tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu bộc bạch: "Lần đầu tiên sau khi đất nước thống nhất, năm 1990 tôi trở về Việt Nam cùng phái đoàn của Thượng nghị sĩ Arthur A. Torres của tiểu bang California (các tiểu bang không bị lệ thuộc vào chính sách cấm vận chung mà Mỹ áp dụng với Việt Nam giai đoạn này) để bàn bạc hợp tác. Lúc đó Việt Nam vẫn là nước nghèo. Ngay tại thủ đô Hà Nội cũng chỉ có mỗi khách sạn Thắng Lợi. Tôi vẫn còn nhớ khi gặp một số bà con, thấy ai cũng nghèo mà rơi nước mắt".

Năm 1995, ông về nước trong cương vị Phó tổng giám đốc Ngân hàng Deutsche Bank của Đức tại Việt Nam và làm việc đến năm 1997 rồi quay về Mỹ. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, vị chuyên gia này quyết định trở về sinh sống và làm việc luôn tại Việt Nam, dù đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh sống đều không bằng nơi ông ở trước đó.

"Với tôi, về Việt Nam là quyết định đúng đắn, để được đóng góp cho sự phát triển của kinh tế, góp phần cho cuộc sống của những người bà con, đồng bào ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đó cũng là tâm nguyện của người cha mà cuối năm 1966 khi cho tôi đi du học nước ngoài đã dặn dò. Quan trọng hơn, đất nước luôn mở vòng tay chào đón những người con xa xứ trở về, gắn bó với dân tộc, góp sức cùng đưa đất nước phát triển hùng cường. Có lẽ đó cũng là điều khác biệt của Việt Nam so với các dân tộc khác", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm.

Không phải ngẫu nhiên mà ngày 16.7.1999, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là thành phố đầu tiên của khu vực châu Á vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Đây là sự ghi nhận và đánh giá của cộng đồng quốc tế về khát vọng hòa bình của nhân dân ta. TS Bùi Đình Tiệp, Chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật quân sự (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

"Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa"

Trải qua hàng thế kỷ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, dân tộc Việt Nam luôn thấu hiểu giá trị của hòa bình. Đoạn trong bài thơ Việt Nam quê hương ta nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Thi Đất nghèo nuôi những anh hùng/Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên/Đạp quân thù xuống đất đen/Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa khái quát chân thực nhất những con người không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn biết vượt qua mất mát chiến tranh, chịu thương, chịu khó cùng nhau xây dựng đất nước hòa bình, hạnh phúc. Đó chính là con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Nghệ sĩ Noel Mckay người Pháp biểu diễn violon ở bến Bạch Đằng (TP.HCM) ngày 29.4.2025, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất Ảnh: Cao An Biên

TS Bùi Đình Tiệp, Chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật quân sự (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng), khẳng định: Xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, bên cạnh các cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, ông cha ta luôn chú trọng bang giao hòa hiếu với các quốc gia láng giềng, tạo dựng nên những truyền thống và bản sắc riêng, rất độc đáo của ngoại giao Việt Nam: Đầy hào khí, giàu tính nhân văn, trọng lẽ phải, công lý và chính nghĩa.

Từ đổi mới năm 1986 đến nay, chính đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa góp phần phá vỡ thế bị bao vây, cấm vận, khơi thông quan hệ quốc tế, mở ra cục diện mới, thế và lực mới cho đất nước. Bên cạnh đó Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Liên Hiệp Quốc với hình thức, quy mô, lực lượng và địa bàn ngày càng được mở rộng.

"Từ năm 2014 đến nay, chúng ta đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tích cực chuẩn bị thành lập Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 để triển khai trong năm 2025. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia đi đầu về số quân nhân nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, với tỷ lệ là 16,6% (tỷ lệ trung bình của các nước là gần 10%). Việc tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới của Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc ghi nhận và đánh giá cao, để lại những ấn tượng tốt đẹp, sự trân trọng, quý mến của chính quyền, người dân nước sở tại cũng như bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà ngày 16.7.1999, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là thành phố đầu tiên của khu vực châu Á vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Đây là sự ghi nhận và đánh giá của cộng đồng quốc tế về khát vọng hòa bình của nhân dân ta", TS Bùi Đình Tiệp nhấn mạnh.

Một Việt Nam hòa bình thu hút mỗi năm hàng triệu du khách quốc tế, một Việt Nam ổn định môi trường đầu tư vĩ mô mỗi năm thu hút hàng chục tỉ USD vốn đầu tư toàn cầu.

Nhớ lại quá trình đổi mới của Việt Nam, PGS-TS Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết: Trong quá trình cả chục năm đàm phán để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức này đã đưa ra 1.500 câu hỏi, trong đó có gần 1.400 câu liên quan đến vấn đề thể chế và yêu cầu Việt Nam phải sửa đổi cho phù hợp với các nước. Từ đó, Quốc hội khóa XI đến khóa XII, khóa XIII đã liên tục sửa đổi, bổ sung hàng trăm dự án luật và pháp lệnh. Chỉ riêng Quốc hội khóa XIII đã ban hành 135 luật và pháp lệnh, tạo ra một hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh. Đến các kỳ Quốc hội khóa XIV và XV hiện tại, quá trình sửa đổi, bổ sung xoay quanh mức 100 dự án luật và pháp lệnh vẫn đang tiếp diễn.

Chiến sĩ tham dự sơ duyệt binh giao lưu với người dân Ảnh: Tuấn Minh

Kể từ sau 1992, Việt Nam luôn tập trung giải quyết những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ nhiều giấy phép con, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh… Đến nay, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng nhất sẽ tạo ra môi trường, không gian pháp lý rộng mở hơn nữa cho mọi nhà, mọi người đều có cơ hội phát triển mạnh hơn.

"Điều này cho thấy trên mọi mặt trận dù ngoại giao hay kinh tế, Việt Nam vẫn luôn thể hiện sự cầu thị, sẵn sàng thay đổi để hòa hợp. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 80 năm Quốc khánh Việt Nam, cho đến nay, đất nước ta đã xây dựng một hệ thống pháp luật, bao phủ rộng toàn bộ kinh tế, chính trị xã hội, đáp ứng cho việc phát triển và hội nhập quốc tế. Trước đây trong thời gian đấu tranh để thống nhất đất nước, toàn bộ nguồn lực của chúng ta đều phải ưu tiên cho tiền tuyến, ngay cả tài nguyên cũng không khai thác được. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết chỉ có hòa bình mới có điều kiện để xây dựng, phát triển. Dù giữ nước hay dựng nước, dân tộc Việt Nam đều mong muốn được hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Trong quá trình đó, khi nhà nước tạo ra được hành lang pháp lý tốt, xây dựng hệ thống thể chế và thiết chế hoàn chỉnh thì mọi công dân, kể cả người nước ngoài, sẽ có niềm tin và phát huy hết nguồn lực để cùng đưa đất nước phát triển, tự tin bước vào kỷ nguyên mới", PGS-TS Đinh Xuân Thảo khẳng định.