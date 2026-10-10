Việt Nam hoan nghênh việc EU đưa ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế

Ngày 10.10, trả lời phóng viên về việc Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, quyết định này của EU là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, hôm qua 9.10, Hội đồng EU quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế, thường được gọi là "danh sách đen" của EU về thuế. Cùng với Việt Nam, Panama cũng được đưa ra khỏi danh sách này.

Việt Nam được đưa vào danh sách hồi tháng 2 vừa qua, sau khi đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu.

Sau một loạt cải cách, Việt Nam đã được tiến hành đánh giá lại. Theo đó, Hội đồng EU quyết định chuyển Việt Nam sang Phụ lục II, văn bản cập nhật tình hình hợp tác với các đối tác quốc tế và ghi nhận những cam kết cải cách nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị thuế tốt.

Việc chuyển sang Phụ lục II đồng nghĩa Việt Nam không còn nằm trong danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế tại Phụ lục I. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thuộc diện được theo dõi, chờ kết quả đánh giá lại của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế.