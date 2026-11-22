Kỳ vọng lúa gạo Việt Nam gặt hái thêm nhiều thắng lợi

Tối 22.11, tại công viên sông Hậu (phường Cái Khế), UBND thành phố Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - vươn tầm quốc tế".

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHẠM

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Trong đó, vùng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng là vựa lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe. Trung ương ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia. Yêu cầu đặt ra là quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tham quan triển lãm con đường lúa gạo tại lễ hội ẢNH: TRUNG PHẠM

Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới. Cần Thơ phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khâu sản xuất chú trọng ứng dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Khâu quản lý cũng phải củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư từ đối tác chiến lược, các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Lễ hội lần này là dịp để kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác phát triển. Với sự quyết tâm vào cuộc cao, ngành hàng lúa gạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên vương mình của đất nước.

Khoảng 500 đơn vị, gian hàng góp mặt tại lễ hội

Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng rằng hạt gạo Việt Nam đã đi qua một hành trình dài. Hôm nay, hành trình ấy được viết tiếp bằng khát vọng xây dựng ngành hàng lúa gạo Việt Nam xanh hơn, chất lượng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Hạt gạo Việt Nam không chỉ mang hương vị quê hương, kết tinh giá trị văn hóa và trí tuệ người Việt, mà còn chuyển tải thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, trách nhiệm và khát vọng thịnh vượng của đất nước.

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 22 đến ngày 25.11 ẢNH: THANH DUY

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25.11, quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng cùng các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Cần Thơ mong các hoạt động của lễ hội sẽ tạo thêm những kết nối thực chất: giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng. Bên cạnh đó là mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, thành phố cam kết đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các đối tác. Chính quyền sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường phối hợp, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, để góp phần xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.