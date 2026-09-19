Việt Nam không ngừng chủ động đóng góp cho Liên Hiệp Quốc

Đại hội đồng (ĐHĐ) Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 81 có chủ đề "Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một LHQ hành động hiệu quả vì tất cả mọi người".

Tham gia ngày càng sâu hơn, đóng góp ngày càng thực chất hơn

Trả lời TTXVN, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực VN tại LHQ, cho biết: "Tại ĐHĐ LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng, dự kiến nhấn mạnh thông điệp về củng cố lòng tin và cùng chung tay hành động để những chuyển dịch lớn của thế giới mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn.

Đây là thông điệp từ một dân tộc đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, chia cắt, bao vây, cấm vận, nên thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập và tự chủ. Đây cũng là thông điệp của một VN đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 (ngày 24.9.2024) ẢNH: TTXVN

"Với thế và lực mới, VN cũng mong muốn đóng góp ngày càng chủ động và thực chất hơn cho công việc chung của LHQ. Chúng ta không chỉ tranh thủ những cơ hội từ hợp tác quốc tế, mà còn sẵn sàng chia sẻ, đóng góp trách nhiệm chung, để mọi người dân, mọi dân tộc đều có thể thụ hưởng thành quả của hòa bình, hợp tác và phát triển. Có thể nói, đó là hình ảnh VN muốn tiếp tục khẳng định tại LHQ: một đất nước độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới, rộng mở với thế giới và sẵn sàng đồng hành, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế", Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định.

Đánh giá về bước phát triển của đối ngoại đa phương VN thời gian qua, đặc biệt là những sáng kiến và đóng góp tại LHQ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho rằng: "Bước phát triển rõ nhất của đối ngoại đa phương VN thời gian qua là chúng ta đang tham gia ngày càng sâu hơn và đóng góp ngày càng thực chất hơn vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế. Hiện nay, VN ngày càng được tín nhiệm đảm nhận những trọng trách lớn hơn, đồng thời chủ động đề xuất sáng kiến, đóng góp vào việc xây dựng các khuôn khổ, chuẩn mực chung. Có thể thấy điều đó qua nhiều dấu ấn trong thời gian gần đây: từ việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng đến tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền, và lần đầu tiên có một chuyên gia VN được bầu làm Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS), đều với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Theo Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trong năm 2026, VN lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Mới đây nhất, ĐHĐ LHQ đã thông qua Nghị quyết xác định giai đoạn 2027 - 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, với 103 quốc gia đồng bảo trợ. Đây là sáng kiến do VN khởi xướng và cùng nhóm nòng cốt thúc đẩy, vận động trong gần 1 năm qua tại các diễn đàn đa phương, từ UNESCO đến ĐHĐ LHQ, và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các nước.

"Sáng kiến này chính là bước triển khai cụ thể những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta về vai trò của văn hóa và con người trong sự nghiệp phát triển đất nước. Từ một ưu tiên của đất nước, VN đã cùng các đối tác phát triển thành một khuôn khổ hợp tác chung của LHQ cho cả một thập kỷ, qua đó góp phần đưa văn hóa lên một vị trí xứng đáng hơn trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu", Đại sứ Đỗ Hùng Việt chỉ ra.

Nhiều dấu ấn trên trường quốc tế

Thời gian qua, VN liên tục để lại nhiều dấu ấn trên các diễn đàn quốc tế. Trong đó, tại LHQ, kể từ tháng 1.2025 đến hết năm 2027, VN đang tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của UN Women, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của LHQ về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Cuối tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức. Với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện cô đọng bằng 3 cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Bài phát biểu đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Trả lời Thanh Niên khi đó, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) cho rằng: "Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La cho thấy sự công nhận tầm quan trọng của VN đối với ASEAN, các nước đang phát triển và tất cả các cường quốc vừa và nhỏ đang nỗ lực duy trì quyền tự chủ chiến lược". "Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, VN gửi đi nội dung tập trung và nêu rõ những thách thức an ninh khu vực đang phải đối mặt, cũng như các cường quốc vừa và nhỏ đang nỗ lực bảo đảm quyền tự chủ chiến lược", GS Nagy nhấn mạnh.

Cũng trả lời Thanh Niên, PGS-TS Alfred Gerstl (Khoa Nghiên cứu Đông Á, Đại học Vienna, Áo) từng chỉ ra: "Từ thập niên 1990, VN bắt đầu tham gia các định chế hợp tác chính trị và kinh tế đa phương, từng bước có mặt trong các tổ chức: ASEAN, APEC hoặc WTO. Tại LHQ, VN đã chứng minh được uy tín đa phương của mình. VN đã có nhiều bước tiến về tăng cường quan hệ đa phương, điển hình là hợp tác với Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc...".

Đến tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm". Bắt đầu từ sáng kiến do VN đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 ở Indonesia vào tháng 9.2023, diễn đàn liên tục được tổ chức thường niên nhằm chung tay định hình tương lai của ASEAN.

Đây cũng là dấu ấn của VN trong nỗ lực định hướng giải quyết các thách thức mà ASEAN đối mặt để kiến tạo tương lai chung của khối, thể hiện tinh thần trách nhiệm xuyên suốt của VN cùng kiến tạo nền tảng hợp tác quốc tế, chung tay giải quyết các thách thức chung.