Việt Nam là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay

Tổng Thư ký António Guterres trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10.2025.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký LHQ António Guterres ẢNH: TTXVN

Ông António Guterres đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của LHQ, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chúc mừng Tổng Thư ký nhân kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước đề nghị LHQ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - LHQ và ASEAN - LHQ thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, trong đó có giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như đóng góp chung cho các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước và Tổng Thư ký cùng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10.2025.

Chiều cùng ngày tại New York (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng có mặt tại sự kiện đúng vào thời điểm rất có ý nghĩa nhân dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với tinh thần "Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai" qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết quan hệ hai nước Việt Nam - Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc, Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng của Mỹ.

Chủ tịch nước khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững tháng 9.2023 là mốc son trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch nước mong muốn các bạn bè, đối tác Mỹ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tối 22.9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, trong ngày 22.9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Áo Christian Stocker; gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios.



