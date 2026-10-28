Việt Nam là quốc gia duy nhất thế giới nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026

Ngày 28.10, tại Quảng Ninh, trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026), Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) chính thức trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) cho Việt Nam.



Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính (bên trái) thay mặt Chính phủ nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA ẢNH: N.H

Bộ KH-CN đại diện Chính phủ Việt Nam đón nhận giải thưởng tại phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng số và trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam vượt qua nhiều ứng viên quốc tế

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA mỗi năm chỉ vinh danh một quốc gia có thành tích nổi bật trong xây dựng chính sách, tạo môi trường pháp lý và thúc đẩy phát triển viễn thông, công nghệ số.

Năm 2026, Việt Nam là quốc gia duy nhất được lựa chọn. Giải thưởng đã được công bố tại Hội nghị Di động thế giới (MWC Barcelona) hồi tháng 3.2026, trước khi chính thức trao tại Quảng Ninh.

Theo GSMA, Việt Nam được vinh danh nhờ những chính sách phát triển hạ tầng số nhất quán, thúc đẩy đầu tư viễn thông và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ của người dân.

Đáng chú ý, Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm 5G, đưa vùng phủ sóng đạt khoảng 92% dân số. Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông đang đẩy mạnh xóa vùng lõm sóng tại khu vực miền núi, biên giới và hải đảo.

Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index, tháng 9.2026, tốc độ internet di động của Việt Nam đứng thứ 8 thế giới, đạt 230,31 Mbps. Internet băng rộng cố định cũng duy trì trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu toàn cầu.

Từ phát triển hạ tầng đến nâng cao năng lực cạnh tranh

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện GSMA đánh giá thành tựu của Việt Nam đến từ quá trình xây dựng chính sách bền bỉ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

GSMA đặc biệt ghi nhận cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, trong đó kết nối số được xem là nền tảng nâng cao năng suất, cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đại diện GSMA nhấn mạnh giải thưởng là động lực để Việt Nam tiếp tục phát triển hạ tầng số, nâng cao năng lực công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Việc Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 tiếp tục ghi nhận những bước tiến của đất nước trong phát triển viễn thông, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.