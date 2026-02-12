Việt Nam liên tục vượt qua các biến động

Vượt qua biến động bằng quyết tâm

Giáo sư Stephen Robert Nagy Ảnh: NVCC

Việt Nam đã vượt qua năm 2025 đầy biến động với sự kiên nhẫn và quyết tâm. Kết quả là Việt Nam đã giảm đáng kể mức thuế so với thuế suất nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ban đầu. Nhìn lại, có lẽ việc tính toán sớm đàm phán với Mỹ để tránh leo thang các biện pháp thuế từ Washington là đúng đắn. Việt Nam cũng đã duy trì được sự cân bằng trong quan hệ với tất cả cường quốc thông qua chính sách ngoại giao linh hoạt.

Năm 2026, các cường quốc đang chuẩn bị cho một giai đoạn tạm lắng trong cạnh tranh. Bởi Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đang đánh giá lại năm đầu tiên cầm quyền, Trung Quốc đang đối mặt với những vấn đề kinh tế trong nước rất nghiêm trọng, mang tính cấu trúc chứ không chỉ là chu kỳ... Tuy nhiên, Việt Nam sẽ cần chuẩn bị cho những cơ hội phát sinh trong trật tự quốc tế mới đang nổi lên. Không chỉ vậy, Việt Nam có thể cần chuẩn bị cho rủi ro khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cuối cùng, duy trì sự ổn định trong chính sách kinh tế và ngoại giao, đồng thời điều chỉnh phù hợp với môi trường bên ngoài và nhu cầu trong nước sẽ là điều mà Việt Nam cần đạt được.

Giáo sư Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật)

Cách tiếp cận ngoại giao hiệu quả

Giáo sư Kei Koga Ảnh: NVCC

Việt Nam đã vượt qua những biến động toàn cầu tương đối hiệu quả trong năm 2025, thể hiện khả năng phục hồi kinh tế với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 8% bất chấp chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, vốn càng trở nên trầm trọng hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng thời, Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao thực tế, tránh liên kết chiến lược công khai trong khi làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế với nhiều đối tác khác nhau. Đặc biệt, năm 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội, và việc Việt Nam cùng Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (đưa Việt Nam vào vị thế Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc) đã nhấn mạnh rằng Việt Nam không đứng về phe nào trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc. Cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam nhìn chung đã tỏ ra hiệu quả.

Năm 2026, Việt Nam nói riêng hay khu vực Đông Nam Á nói chung có thể sẽ đối mặt nhiều thách thức hơn khi trật tự quốc tế bước vào giai đoạn chuyển đổi, bất ổn. Chính trị cường quốc sẽ vẫn là một biến số quan trọng đối với khu vực, nhưng quỹ đạo có thể được định hình ít hơn, bởi không chỉ sự cạnh tranh chiến lược mà còn vì các yếu tố mới nổi. Các diễn biến mới đây cho thấy việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ sẽ ngày càng khó khăn hơn trừ khi các cường quốc vừa và nhỏ, cùng với các thể chế khu vực như ASEAN, đóng vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ trật tự. Trong một thế giới như vậy, sự thịnh vượng kinh tế thông qua thương mại tự do cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Giữa bối cảnh đó, Việt Nam có thể tiếp tục theo đuổi chiến lược đa dạng hóa, tăng cường liên kết kinh tế và ngoại giao với các quốc gia trong khu vực, các đối tác ngoài khu vực để nâng cao khả năng và không gian hành động chiến lược.

Giáo sư Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore)

Câu chuyện thành công đáng ngạc nhiên

Ông Gregory Poling Ảnh: NVCC

Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công đáng ngạc nhiên nhất năm 2025. Từng được dự đoán sẽ nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, thế nhưng Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, vượt xa mọi kỳ vọng.

Thêm vào đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi xướng chương trình cải cách mạnh mẽ nhất kể từ thời kỳ Đổi mới. Tôi kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục sang năm 2026, nhất là khi Đại hội Đảng lần thứ XIV chính thức thông qua chiến lược phát triển cho 5 năm tới. Liệu điều đó có đủ để thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu đề ra hay không thì cần thêm thời gian, nhưng gần như chắc chắn Việt Nam sẽ lại là nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở khu vực trong năm 2026.

Ông Gregory Poling (Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á - Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ)

Cường quốc tầm trung linh hoạt

Tiến sĩ Jonathan Berkshire Miller Ảnh: NVCC

Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn năm 2025, Việt Nam nổi bật như một cường quốc tầm trung thực tế và linh hoạt, cân bằng giữa cạnh tranh với các cường quốc lớn trong khi tăng cường hội nhập kinh tế và tự chủ chiến lược.

Hướng tới năm 2026, Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục củng cố vai trò là trung tâm sản xuất chủ chốt và là người điều phối ngoại giao ở Đông Nam Á, đồng thời thận trọng mở rộng các quan hệ đối tác an ninh. Nhìn chung, nền quản trị ổn định, khả năng phục hồi kinh tế và chính sách đối ngoại tinh tế đã giúp Việt Nam có vị thế tốt để vượt qua những biến động toàn cầu liên tục.

Tiến sĩ Jonathan Berkshire Miller (Đồng sáng lập kiêm điều hành mảng tư vấn địa chính trị, Tập đoàn Pendulum, Canada)

Ứng biến nhanh chóng

Giáo sư Yoichiro Sato Ảnh: NVCC

Năm 2025, Việt Nam đối mặt với một giai đoạn mới của những thách thức trong chính sách đối ngoại. Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sốc cả với các đồng minh và đối tác của Washington. Tuy nhiên, Việt Nam đã nhanh chóng ứng biến bằng cách tiến hành đàm phán song phương với Mỹ, đồng thời nhanh chóng định vị ở vị thế tương đối thuận lợi để đón đầu dòng dịch chuyển thương mại và đầu tư.

Năm 2026, Việt Nam tất nhiên tiếp tục đối mặt với những thách thức. Căng thẳng giữa các cường quốc có thể tạo ra áp lực và tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần kịp thời xử lý các nguy cơ "quá cảnh" xuất khẩu hàng hóa, căng thẳng thương mại, tội phạm xuyên biên giới...

Giáo sư Yoichiro Sato (Chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản)