Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực

Thúc đẩy quan hệ láng giềng Việt - Trung

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh VN luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung; sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Lưu Hải Tinh Ảnh: TTXVN

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt, nhất là 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy thương mại nông sản, gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ; không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ để gìn giữ và vun đắp tình cảm giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với VN trong chính sách ngoại giao láng giềng; nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai đảng bước vào một giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Sau khi gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên Lưu Hải Tinh đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Đẩy mạnh hợp tác với Singapore, Hàn Quốc

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thư ký Đảng Hành động nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon…; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia VN; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với VN, cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại VN lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở VN. Đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực cũng như trên thế giới.

Chiều 30.1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản VN đã thành công tốt đẹp và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN khóa XIV.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định coi trọng quan hệ với VN; luôn coi VN là đối tác trọng tâm ưu tiên trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn phía Hàn Quốc đã sớm gửi điện mừng đến Đại hội Đảng lần thứ XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh; nhấn mạnh VN nhất quán xem Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của VN; khẳng định VN sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng Hàn Quốc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.