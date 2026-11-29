Bước ngoặt về chủ quyền hạ tầng số

Ngày 26.11, tại TP.HCM, liên danh VTS do Tập đoàn Viettel và Singtel đồng chủ trì chính thức khởi công tuyến cáp quang biển kết nối VN - Thái Lan - Singapore. Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp VN khởi xướng và tham gia làm chủ từ khâu quy hoạch, thiết kế hướng tuyến. Toàn tuyến VTS dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2030. Riêng trục VN - Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt dung lượng 240 Tbps. Tuyến cáp được thiết kế đi thẳng từ VN đến Singapore, giúp rút ngắn khoảng cách kết nối.

Lễ ký kết khởi công dự án cáp quang biển VTS ẢNH: TẤN BA

Toàn tuyến cáp quang biển VTS dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2030. Riêng trục VN - Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt dung lượng 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế VN đang khai thác. Tuyến cáp được thiết kế đi thẳng từ VN đến Singapore, rút ngắn khoảng cách kết nối so với các tuyến hiện nay. Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, độ trễ truyền dữ liệu giữa VN và Singapore được giới thiệu thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay. Đây là yếu tố quan trọng đối với những dịch vụ đòi hỏi tốc độ truyền nhận dữ liệu cao, liên tục như giao dịch tài chính, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển; riêng trục chính chôn sâu 3 m, so với mức 1 - 1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng do hoạt động đánh bắt và thả neo tàu.

Theo thông tin dự án, công nghệ truyền dẫn mới giúp độ trễ thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay, hỗ trợ các ứng dụng đòi hỏi tốc độ và khả năng truyền dữ liệu lớn như giao dịch tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, khác với những tuyến cáp trước đây mà doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn hoặc mua dung lượng khai thác, với VTS, Viettel là đơn vị khởi xướng dự án, cùng Singtel ký biên bản ghi nhớ từ tháng 4.2024 và trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến, thiết kế hướng đi. Đây là những khâu quan trọng quyết định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của hệ thống. Dự án có sự tham gia của AIS (Thái Lan) cùng các doanh nghiệp trong nước như VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Hai nhà thầu thi công là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Chia sẻ về quyết định này, trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: "Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS". Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long nhấn mạnh: Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư VN từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài.

Thực tế, làm chủ một tuyến cáp quốc tế không chỉ là việc tham gia đầu tư hay sở hữu một phần dung lượng khai thác. Năng lực tự chủ còn thể hiện ở khả năng tham gia quyết định hướng tuyến, công nghệ, tổ chức vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố. Nếu những khâu này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác nước ngoài, doanh nghiệp trong nước sẽ khó chủ động khi xảy ra gián đoạn kết nối, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hoạt động của khách hàng.

Đánh giá rất cao việc các doanh nghiệp trong nước đã khởi xướng, làm chủ đầu tư tuyến cáp quang biển quốc tế VTS, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet VN, nhấn mạnh sự kiện cho thấy doanh nghiệp VN nói riêng và VN nói chung đã có một bước tiến dài để đạt được mục tiêu làm chủ hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Trước đây, dù một số doanh nghiệp trong nước có tham gia đầu tư vào các tuyến cáp quang biển, vai trò làm chủ công nghệ và xử lý sự cố vẫn còn hạn chế. Khi tuyến cáp gặp lỗi, mất kết nối, việc sửa chữa phải chờ đối tác quốc tế. Nên VN vẫn chỉ là thị trường tiêu thụ và kinh doanh dịch vụ CNTT. Việc bước vào khâu làm chủ, đầu tư là bước đi đầu tiên và cần thiết để VN chủ động, thúc đẩy phát triển được ngành công nghiệp CNTT (trong đó bao gồm phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số...).

"Việc khởi xướng, làm chủ đầu tư tuyến cáp quang biển VTS là một dấu mốc mới cho hạ tầng viễn thông, kết nối của VN nói riêng và ngành CNTT nói chung. Điều này phải thực sự đáng khen đối với Tập đoàn Viettel. Trước đây các doanh nghiệp trong nước có tham gia đầu tư vào một số tuyến cáp quang biển nhưng chưa phải là chủ nên không có quyền gì về công nghệ. Thậm chí trong quá trình vận hành khi tuyến cáp bị lỗi như mất kết nối thì cũng phải đợi các đối tác quốc tế mới sửa chữa được. Điều đó gây ra nhiều thiệt hại kinh tế cũng như uy tín của các doanh nghiệp viễn thông", ông Vũ Hoàng Liên chia sẻ thêm.

Hạ tầng số tạo niềm tin cho nhà đầu tư công nghệ cao, bán dẫn

Hạ tầng kết nối quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của các tập đoàn công nghệ. TS Phạm Huy Hiệu, giảng viên kỹ thuật và khoa học máy tính, Trường ĐH VinUni, Trưởng ban nghiên cứu Mạng lưới đổi mới sáng tạo các trường ĐH, CĐ VN, cho rằng với các tập đoàn công nghệ, đặc biệt là nhà vận hành dịch vụ đám mây quy mô lớn, doanh nghiệp AI và bán dẫn, kết nối quốc tế ổn định là điều kiện bắt buộc khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Trung tâm dữ liệu cần bảo đảm dữ liệu được truyền nhận liên tục, độ trễ thấp và luôn có tuyến dự phòng. Tương tự, các nhà máy bán dẫn phải thường xuyên trao đổi dữ liệu thiết kế, vận hành theo thời gian thực với công ty mẹ, khách hàng và đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trải nghiệm ứng dụng công nghệ tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong báo cáo Promoting the Development of the Semiconductor Ecosystem in Viet Nam, công bố ngày 25.11.2026, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đánh giá VN đã có nền tảng viễn thông tương đối phát triển. Tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định đạt 21,7 thuê bao/100 dân vào năm 2022, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Singapore. Chất lượng dịch vụ cũng được đánh giá tích cực về tốc độ tải lên, tải xuống và độ trễ kết nối. Đáng chú ý, OECD cho biết các bên liên quan chưa xem khả năng cung cấp và chất lượng băng rộng là điểm nghẽn đối với sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn VN.

Trong khi đó, khoảng 80 - 90% lưu lượng kết nối quốc tế của VN hiện phụ thuộc vào cáp quang biển. Các tuyến cáp này gặp sự cố trung bình khoảng 10 lần mỗi năm, thời gian khắc phục có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Cuối tháng 8.2026, có thời điểm 4 tuyến cáp biển gặp sự cố cùng lúc. Theo TS Hiệu, những gián đoạn này là rủi ro lớn đối với nhà đầu tư, bởi có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và cam kết của doanh nghiệp với khách hàng. Vì vậy, các tập đoàn công nghệ thường đặt yêu cầu rất cao về độ ổn định và khả năng dự phòng của đường truyền. "Nguồn điện ổn định và kết nối viễn thông quốc tế tin cậy là hai điều kiện song hành, không thể thiếu để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và tạo niềm tin cho nhà đầu tư. VN có lợi thế về chi phí điện và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, trong khi Singapore đang gặp hạn chế về quỹ đất và nguồn điện dành cho các trung tâm dữ liệu. Đây là cơ hội để VN thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, điểm yếu hiện nay là năng lực dự phòng kết nối chưa thực chất, số tuyến cáp do doanh nghiệp VN làm chủ còn ít. Khi xảy ra sự cố, công tác sửa chữa vẫn phụ thuộc nhiều vào đối tác nước ngoài", TS Hiệu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, tuyến cáp VTS giúp VN đa dạng hóa hướng kết nối, giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu. Khi được tổ chức khai thác và kết nối dự phòng phù hợp, lưu lượng có thể được chuyển hướng khi một tuyến gặp sự cố, hạn chế gián đoạn đối với các dịch vụ internet, ngân hàng và hoạt động của doanh nghiệp. "Điều này càng có ý nghĩa khi nhu cầu băng thông quốc tế tăng nhanh do trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, mở ra cơ hội để khu vực đón dòng vốn đầu tư vào hạ tầng số", TS Hiệu phân tích.

Riêng đối với TP.HCM, việc làm chủ tuyến cáp quang biển VTS là lợi thế để TP thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ tài chính số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số của khu vực. Phát biểu tại sự kiện khai trương tuyến cáp quang biển VTS, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ khẳng định việc đặt trạm cập bờ tại TP.HCM mở ra cửa ngõ kết nối trực tiếp với Singapore - trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực. TP sẽ chủ động phối hợp đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, từng bước kết nối đồng bộ với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và các khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số; đồng thời bảo vệ hành lang tuyến cáp, đặc biệt tại khu vực ven bờ, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài. Tuyến cáp VTS sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế, tạo nền tảng để TP.HCM thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ số và hạ tầng số.

Ông Vũ Hoàng Liên đồng quan điểm, VN nói chung có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển một trung tâm (Hub) CNTT của khu vực, đặc biệt là TP.HCM - nơi có kinh tế phát triển mạnh và là thị trường tiêu thụ CNTT lớn của cả nước. Trong kỷ nguyên mới, TP đang tập trung phát triển Trung tâm tài chính quốc tế VN tại TP.HCM; xây dựng trung tâm logistics quốc tế và ưu tiên phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ chất lượng cao. TP cũng là địa điểm đang thu hút các trung tâm dữ liệu (Data Center) của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước... Tất cả những hoạt động đó đều cần đến cơ sở hạ tầng CNTT. Trong đó hoạt động truyền dẫn, kết nối bao gồm các đường kết nối trên bờ, cáp quang biển hay kết nối qua không gian là điều kiện tiên quyết. Từ hạ tầng CNTT mạnh, đảm bảo kết nối nhanh, thông suốt thì các dịch vụ, sản phẩm phát triển trên hạ tầng này như điện toán đám mây, AI, dữ liệu... mới phát triển được.

"Chỉ khi mình làm chủ được hạ tầng CNTT, bước đầu là hoạt động truyền dẫn, kết nối mới giảm thiểu được những rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Như vậy cơ hội để TP.HCM nói riêng và VN nói chung xây dựng và trở thành một Hub CNTT của cả khu vực đang dần hiện rõ. Từ đó cũng sẽ góp phần thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực CNTT nói chung hay nhiều ngành nghề khác tại VN", ông Vũ Hoàng Liên nói.

Thách thức đồng bộ hạ tầng trên bờ và dưới biển

Tuy vậy, tuyến cáp biển chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ với mạng truyền dẫn trong nước, các tuyến cáp đất liền dự phòng, trung tâm dữ liệu và hệ thống điện. Đây cũng là yêu cầu đặt ra khi VN muốn xây dựng hệ sinh thái hạ tầng số đủ tin cậy để thu hút các dự án công nghệ quy mô lớn.

TS Phạm Huy Hiệu cho biết Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn 2035, đặt mục tiêu đưa vào khai thác thêm ít nhất 10 tuyến cáp quang biển mới, nâng tổng số lên tối thiểu 15 tuyến, với tổng dung lượng không dưới 350 Tbps. Để bảo đảm kết nối an toàn, VN cần đa dạng hóa hướng tuyến và điểm cập bờ, tránh phụ thuộc vào một vài tuyến cáp hoặc trạm cập bờ. Cùng với đó, cần phát triển cáp quang đất liền như lớp dự phòng thứ hai. Chiến lược cũng đặt mục tiêu bổ sung ít nhất hai tuyến cáp đất liền quốc tế, với dung lượng tối thiểu bằng 15% dung lượng thực tế đang sử dụng trên các tuyến cáp biển. Cụ thể, ở trong nước, mạng truyền dẫn cần được tổ chức theo cấu trúc vòng, có sự tham gia của nhiều nhà mạng để khi một đoạn tuyến gặp sự cố, lưu lượng dữ liệu có thể chuyển sang hướng khác. VN cũng cần quy hoạch các khu hạ tầng số tích hợp, kết nối trạm cập bờ, trung tâm dữ liệu và các điểm trao đổi lưu lượng nhằm tối ưu khai thác. Bên cạnh đó là cơ chế ứng phó sự cố ở cấp quốc gia, bảo đảm phối hợp nhanh giữa các đơn vị, rút ngắn thời gian khắc phục khi kết nối bị gián đoạn.

Rô bốt ABB áp dụng trong sản xuất ẢNH: PHẠM HÙNG

Đồng quan điểm, GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng cho rằng hiệu quả kinh tế và chiến lược là sự kết nối "trên bờ dưới biển" một cách đồng điệu. Một tuyến cáp biển dung lượng lớn chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ với mạng truyền dẫn trên đất liền, trạm cập bờ, trung tâm dữ liệu và hệ thống điện. Trung tâm dữ liệu, AI và sản xuất bán dẫn đều đòi hỏi hoạt động liên tục, trong đó điện và kết nối dữ liệu là hai điều kiện không thể tách rời. Nhà đầu tư không chỉ cần nguồn điện có công suất đáp ứng nhu cầu mà còn quan tâm đến chi phí và khả năng cung ứng ổn định, có thể dự báo trong dài hạn. Thế nên, bên cạnh đầu tư thêm các tuyến cáp, chuyên gia này gợi ý, VN cần chú trọng bảo vệ hành lang cáp, bảo đảm an toàn tại khu vực cập bờ, đồng thời nâng cao năng lực vận hành, ứng cứu và sửa chữa khi xảy ra sự cố. GS-TS Võ Xuân Vinh khuyến nghị: "Phát triển hạ tầng số không thể chỉ tập trung vào kết nối quốc tế mà phải được triển khai đồng bộ từ mạng truyền dẫn trong nước đến trung tâm dữ liệu và hệ thống năng lượng. Đây là những điều kiện quan trọng để bảo đảm chất lượng kết nối và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư công nghệ cao một cách lâu dài và bền vững".