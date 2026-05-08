Việt Nam tiếp tục đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm trong ASEAN

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Mactan-Cebu có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng thành phố Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.

Truyền tải thông điệp của Việt Nam

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung", Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026: Củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; Mở rộng các hành lang thịnh vượng; Thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần đó, dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng.

Tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và Ngân hàng ADB

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah; Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.

*Vui mừng gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah gửi lời chào và thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng để thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dành cho Việt Nam và sự phát triển quan hệ hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027; duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và xem xét thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại; củng cố hợp tác trong các lĩnh vực đánh bắt thủy, hải sản.

*Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược Philippines - Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Cảm ơn Tổng thống Philippines về sự đón tiếp thân tình và nồng ấm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng cũng như mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược song phương, trong đó dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỉ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển; đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026 - 2029.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tích cực cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

*Trao đổi với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Timor Leste lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm; đề nghị Chính phủ Timor Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động tại Timor Leste. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

*Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục tiến triển thực chất, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động. Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã nhất trí những nguyên tắc cơ bản kiểm soát các vấn đề khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch thương mại hai chiều trong quý 1/2026 đạt gần 3,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp về giao lưu nhân dân, nghiêm túc triển khai các thỏa thuận và các cơ chế hợp tác; kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; coi an ninh chính trị của nước này cũng góp phần giữ vững an ninh, ổn định và phát triển của nước kia; đẩy mạnh hợp tác, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất Đề án "Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế" đến năm 2035, tầm nhìn 2050; thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc TP.HCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh….

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc phối hợp bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và LHQ, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời các nhà lãnh đạo tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6 tới.

*Tiếp Chủ tịch ADB Masato Kanda, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ngân hàng này đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển giai đoạn mới và hoan nghênh việc ADB sớm khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 - 2031, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, ưu đãi và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khu vực tư nhân; đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.