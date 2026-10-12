Việt Nam trở thành nơi đáng sống với nhiều người nước ngoài

Du khách quốc tế đến và trở lại ngày càng nhiều

Ben Groundwater, nhà văn người Úc, đã nhiều lần quay lại Việt Nam du lịch kết hợp công việc. Trong bài viết trên các báo quốc tế, anh không ngớt lời ca ngợi đất nước không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. "Tôi đã đến thăm Việt Nam hơn 20 năm qua và chưa bao giờ cảm thấy chán, hay thậm chí nghĩ rằng mình sẽ không quay lại. Tôi quay lại không chỉ vì tô phở thơm lừng ở TP.HCM mà còn bởi nhiều lý do khác nữa. Đó là vùng cao nguyên mờ sương và văn hóa ở Sa Pa; vì những con phố nhỏ hẹp và sự hối hả của Hà Nội; vì vẻ đẹp của vịnh Hạ Long; niềm vui giản dị và sự tự do của chuyến khám phá đồng bằng sông Cửu Long; những khoảnh khắc tuyệt vời bên bãi biển Nha Trang hay sự thư thái mát mẻ của Đà Lạt", anh nói và tiết lộ một trong những điều thu hút của Việt Nam là du khách có thể trải nghiệm và khám phá những khía cạnh khác nhau, những phong cách du lịch khác nhau, và tất cả đều tuyệt vời. Bạn có thể ăn ốc và uống bia tại một quán ăn ngoài trời vào một đêm, rồi sau đó ghé thăm một quán bar sang trọng với những ly cocktail hảo hạng vào ngày hôm sau. Hoặc làm tất cả chỉ trong một đêm.

Với người quay lại Việt Nam quá nhiều lần như Ben, tình yêu dành cho đất nước này có vô vàn lý do. Nhưng, đối với Sophie Steiner, du khách Mỹ, ẩm thực chính là sức cuốn hút không thể cưỡng nổi ở đất nước này. Sophie đã sống ở Thượng Hải hơn một thập niên và đi du lịch đến 50 quốc gia trong thời gian này. Nhưng có năm, cô quay lại TP.HCM tới 3 lần, chỉ để thỏa niềm đam mê ăn uống. "Tôi lần đầu tiên đến TP.HCM vào năm 2017 và đã quay lại thêm ba lần nữa chỉ trong năm đó. Thành phố phản ánh những ảnh hưởng ẩm thực từ nhiều nước và đỉnh cao là nền ẩm thực miền Nam đặc trưng, kết hợp giữa hương vị đậm đà, các món lên men và rau thơm tươi ngon. Ẩm thực đường phố là xương sống ở nơi đây, với những xe đẩy phục vụ dòng người qua lại như dòng máu chảy theo nhịp đập của trái tim đô thị lớn nhất nước…", cô nhớ lại.

Nhiều điểm đến ở Việt Nam được du khách quốc tế tìm tới nhiều hơn sau khi được đầu tư lớn. Trong ảnh: Một góc thành phố biển Đà Nẵng Ảnh: Mạnh Cường

Tìm cách để du khách quay lại Việt Nam lần 2, lần 3 là mục tiêu lớn của ngành du lịch suốt nhiều thập niên qua và hiện nay, mục tiêu này đang trở thành hiện thực. Hai du khách nói trên nằm trong hàng vạn, hàng triệu người nước ngoài đã quay lại Việt Nam một hoặc nhiều lần.

Dữ liệu do nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố hồi tháng 9 cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, sau Nhật Bản và Thái Lan, trong nửa đầu năm 2026. Ở bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á có tỷ lệ khách quay lại nhiều nhất, Đà Nẵng tăng hai bậc so với năm trước để đứng thứ 6 châu Á, sau Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul và Osaka. Sự đa dạng của sản phẩm được cho là một trong những yếu tố giúp phố biển không chỉ thu hút khách trong chuyến đi đầu tiên mà còn tạo động lực để du khách quay trở lại với những hành trình và trải nghiệm khác nhau. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định việc Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 châu Á về tỷ lệ khách quay lại phản ánh sự đa dạng của sản phẩm du lịch trong nước. Mỗi điểm đến đang tạo ra những lý do khác nhau để khách trở lại, từ nhịp sống đô thị tại Hà Nội, TP.HCM đến du lịch biển tại Đà Nẵng hay cảnh quan vùng núi Sa Pa.

Khảo sát của Visa và Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương cũng có kết quả tương đồng với khoảng 31% khách du lịch nước ngoài có ý định quay trở lại Việt Nam trong vòng 2 năm sau chuyến đi đầu tiên. Nghiên cứu mới nhất cũng của đơn vị này thực hiện với hơn 47.000 người trên toàn cầu cho biết, tại Việt Nam, du khách tìm kiếm trải nghiệm các tour du lịch ẩm thực, khám phá di sản và trải nghiệm văn hóa bản địa trở thành xu hướng.

Du khách quốc tế quay lại là chỉ dấu thành công của du lịch Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Tới vì chi phí rẻ, ở lại vì tình người nồng ấm

Không chỉ đến du lịch hay quay lại, nhiều người nước ngoài đã đến và ở lại. Travis Carrasquillo (Mỹ), 37 tuổi, hiện sống ở Đà Nẵng, là một trong số đó. Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội, Travis kể về hành trình chữa bệnh của mình trong một bệnh viện công ở Đà Nẵng gây chú ý. Trong một lần chơi thể thao, anh bị gãy xương gò má và phải vào bệnh viện công để mổ và điều trị. Do không có bảo hiểm, nên anh trả chi phí mọi việc, từ nằm viện đến chụp chiếu X-quang, CT… và mổ, tổng cộng hết 28 triệu đồng. Anh nói nếu việc này làm ở Mỹ mà không có bảo hiểm, anh chắc chắn phải nợ nần chồng chất trong 10 năm. Việc nằm viện ở Đà Nẵng cũng cho anh những trải nghiệm về tình người hiếm ở đâu có được.

Để đưa ra cảm nhận chân thành, Travis đã có quãng thời gian dài ở lại Việt Nam từ năm 2019 và thậm chí không có kế hoạch quay lại Mỹ. Anh cũng đã học tiếng Việt nhiều năm. Ban đầu, anh sinh sống và làm việc ở Hà Nội, tới năm 2023 thì chuyển vào Đà Nẵng và ở lại cho đến ngày nay. "Người quen của tôi ở Mỹ biết giá cả ở Việt Nam phải chăng, nhưng họ thường cho rằng rẻ đồng nghĩa với chất lượng kém. Hoàn toàn không phải vậy. Đồ ăn Việt Nam vô cùng tươi, bổ dưỡng và ngon miệng", anh nói và cho rằng người dân nồng hậu, thân thiện và có tinh thần cộng đồng thực sự mà nhiều nơi ở Mỹ đều thiếu. Năm ngoái, anh về Chicago thăm gia đình và nhanh chóng trở lại Đà Nẵng. "Nếu không có ba mẹ, có lẽ tôi đã không quay lại Mỹ", Travis chia sẻ với chính báo chí nước này.

Vào tháng 8 năm nay, Ben Marriott, một người nổi tiếng trên mạng xã hội, đã rời Thái Lan sau 6 năm sinh sống để chuyển đến TP.HCM. Câu chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu ông không nêu ra những lý do vì sao chuyển đi và tại sao chọn Việt Nam làm nơi sinh sống. Video được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người nước ngoài ở Thái Lan và gây ra những tranh luận trái chiều. Truyền thông Thái Lan cũng tham gia phân tích, đa số đồng ý với Ben về các vấn đề kinh tế, xã hội… Đối với một người làm việc từ xa đang phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh kỹ thuật số như Ben Marriott, sức sống của một nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Việt Nam là yếu tố cần thiết và đang trở nên hấp dẫn hơn trong việc thu hút người nước ngoài đến sinh sống…

Pháo hoa rực rỡ hằng đêm ở Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc Ảnh: Bùi Văn Hải

Mới đây, Forbes công bố danh sách 24 quốc gia hàng đầu với 96 địa điểm lý tưởng cho người Mỹ nghỉ hưu, đa số ở châu Âu, và lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện. "Việt Nam đã bắt đầu thu hút người Mỹ đến nghỉ hưu. Lý do chính là chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần tư so với Mỹ, cùng với những bãi biển tuyệt đẹp và vô số hoạt động vui chơi, ẩm thực phong phú. Tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng ở mức thấp…", Forbes viết và tư vấn các địa điểm nghỉ hưu lý tưởng bao gồm thủ đô Hà Nội, thành phố biển Đà Nẵng, TP.HCM và Hội An. Ở một báo cáo tương tự, trong bảng xếp hạng năm 2026 do trang thông tin "Retraite sans Frontières" (Hưu trí không biên giới) của Pháp, Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu, nhờ cân bằng giữa chi phí sinh hoạt thấp, môi trường sống đa dạng, hạ tầng đô thị đang được cải thiện tích cực hay tiềm năng phát triển trong dài hạn…

Vị thế mới của đất nước

Ông Nguyễn Đức Chí, chuyên gia du lịch, thừa nhận so với thập niên trước, Việt Nam đã thành công hơn trong việc thu hút khách quốc tế quay trở lại. Thứ nhất là nhờ kết nối hàng không thuận tiện hơn khi Việt Nam có những đội bay mạnh, khai thác nhiều đường bay quốc tế. Các hãng mới ra đời cũng như những hãng truyền thống liên tục mở đường bay quốc tế mới lẫn trong nước. Các sân bay cũng không ngừng được đầu tư mở rộng, như sân bay Phú Quốc, sân bay Liên Khương và sắp tới vận hành chính thức sân bay Long Thành. Thứ hai, hạ tầng du lịch được đầu tư bài bản, đi kịp thế giới và có thể nói đang vượt qua khu vực, với những khu vui chơi giải trí và cơ sở lưu trú đẳng cấp tại Phú Quốc, Bà Nà, Nha Trang, Sa Pa, Quảng Ninh… Thứ ba, hàng loạt sự kiện thu hút du khách quốc tế diễn ra thường xuyên, như lễ hội pháo hoa thường niên ở Đà Nẵng, pháo hoa hằng đêm ở Phú Quốc, nhiều chợ đêm sôi động ở khắp các đô thị…

Ngoài ra, dịch vụ du lịch cũng dần hoàn thiện, mua sắm văn minh hơn. Đặc biệt là an toàn của du khách. Từng có những thời điểm, du khách luôn lo sợ mỗi khi ra đường vì nạn giật điện thoại hay túi xách, nhưng thời gian qua, tình trạng này gần như bị dẹp bỏ hoàn toàn. "Đây cũng chính là điều mà du lịch Việt Nam gây ấn tượng lớn với du khách quốc tế, trở thành mấu chốt cạnh tranh trong khu vực vốn nhiều biến động trong thời gian qua, như lừa đảo ở Campuchia hay bắt cóc tại Thái Lan", ông Chí nói và thêm rằng những thay đổi tích cực về môi trường xã hội và phát triển của đất nước đã khiến người nước ngoài chọn đến Việt Nam sinh sống đông hơn trong thời gian qua.

Không chỉ thu hút du khách, Việt Nam còn là đất nước đáng sống khi ngày càng đông người nước ngoài đến để an cư lạc nghiệp và tìm kiếm cơ hội. Khảo sát Chuyên gia nước ngoài do Bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng HSBC công bố gần đây đã chỉ ra rằng: Tính trung bình các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam kiếm được 88.096 USD mỗi năm và 36% trong số họ có thu nhập tăng 25% từ khi chuyển tới đây. Gần 3/4 (72%) cho biết họ tiết kiệm được nhiều hơn và hơn 2/3 (67%) đồng ý rằng thu nhập khả dụng của họ đã cải thiện hơn so với khi ở quê nhà. Cả hai đều cao hơn mức trung bình toàn cầu. Kết quả này cũng tương đồng với Báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam do Navigos Group công bố: Nhân sự nước ngoài được các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trả lương rất cao, dao động từ 8.500 - 34.000 USD/tháng, tương đương từ 220 - 880 triệu đồng/tháng. Nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý nên nhân sự có chuyên môn cao tại Việt Nam rất dễ dàng tích lũy, đảm bảo mức sống tốt cho gia đình và có khoản dư...

Một báo cáo uy tín toàn cầu là Expat Insider do tổ chức InterNations công bố năm 2025 đã củng cố thêm vị thế của đất nước khi đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia tốt nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài. Khảo sát chọn ra các nước đạt điểm cao nhất về mức độ hạnh phúc tổng thể, những nước đứng đầu về chỉ số tài chính cá nhân, cũng như mang lại cho người nước ngoài chất lượng cuộc sống tốt và sự dễ hòa nhập. So với báo cáo năm 2024, Việt Nam đã tăng 3 bậc.

Các chỉ số kinh tế không ngừng tăng cao và nhiều lĩnh vực khác liên tục được cải thiện đã tạo niềm tin để người nước ngoài đến Việt Nam trải nghiệm, sinh sống lâu dài, kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn chính ở quê hương của họ.

Báo Mỹ gọi Việt Nam là cường quốc du lịch New York Times, một trong những tờ báo được đọc nhiều nhất thế giới, bình chọn Việt Nam vào danh sách 52 điểm đến cho năm 2026. Tờ báo gọi Việt Nam là cường quốc du lịch đang lên nhanh chóng ở Đông Nam Á. "Việt Nam thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ - từ núi non đến rừng nhiệt đới và lịch sử lâu đời", New York Times viết và thêm rằng những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng du lịch dự kiến hoàn thành trong năm nay giúp đất nước này sẵn sàng đón làn sóng du khách mới.