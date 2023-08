Việt Nam xưa qua nét vẽ họa sĩ du hành từ Pháp

56 tranh và 4 bức tượng do các họa sĩ và điêu khắc gia tài danh của Pháp thực hiện đã xuất hiện trong triển lãm Mộng Viễn Đông – The Faraway East: of Dreams and Pursuits do nhà đấu giá Sotheby's tổ chức từ ngày 14.8 đến 17.8 tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM.