Vào top 10 xuất khẩu chip thế giới

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang tăng tốc trong những tháng cuối năm. Theo cập nhật từ Cục Hải quan, trong kỳ đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 30 tỉ USD, tăng đến 54,5%, tương ứng tăng 10,5 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính vẫn là nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt gần 13 tỉ USD, tăng trên 167%, tương ứng con số trên 8 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, nhóm hàng này vẫn dẫn đầu với kim ngạch trên 162 tỉ USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước; chiếm khoảng 30,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Sự tăng trưởng mạnh của nhóm hàng chủ lực này đã góp phần không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước là 530 tỉ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước và tương ứng con số tăng thêm trên 118 tỉ USD.

Nhưng bất ngờ lớn với Việt Nam chính là hoạt động xuất khẩu chip. "Báo cáo thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam" do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) phát hành được ông Yasushi Masaki (Phó tổng thư ký OECD) chia sẻ với Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân ngày 26.11 cho biết, Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu chip lớn thứ 8 thế giới từ năm 2024 với thị phần 2,4% toàn cầu.

Theo ông Yasushi Masaki, nếu năm 2013, xuất khẩu chip của Việt Nam đứng thứ 11 toàn cầu với thị phần 1,6% thì sau 10 năm đã tăng lên hạng 8 với thị phần 2,4%. Hiện có hơn 80 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này và những con số này cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn và điện tử quốc tế.

Chuyên gia thực hiện kiểm thử chip bán dẫn tại Nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn do Tập đoàn FPT đầu tư tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C (Bắc Ninh) ẢNH: CTV

Báo cáo của OECD nhận định: Sự phát triển mạnh hoạt động bán dẫn của Việt Nam 10 năm qua nhờ một số lợi thế nổi bật: Đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn và điện tử toàn cầu; thu hút được nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực lắp ráp, kiểm thử và đóng gói chip; có sự hiện diện ngày càng tăng trong lĩnh vực thiết kế chip và bắt đầu hình thành năng lực sản xuất bán dẫn; có nền tảng nhân lực kỹ thuật và ngành công nghiệp điện tử tương đối phát triển. Môi trường thương mại và đầu tư tương đối mở, tạo thuận lợi cho các tập đoàn quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất vẫn chủ yếu tập trung vào lắp ráp, kiểm thử và đóng gói. Ngành bán dẫn Việt Nam hiện vẫn dựa nhiều vào vốn đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài. OECD khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục phát triển năng lực thiết kế, nghiên cứu và chế tạo để gia tăng giá trị trong nước.

Để phát triển hệ sinh thái bán dẫn, OECD đưa ra 5 nhóm khuyến nghị trọng tâm gồm: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà sản xuất lớn, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn. Tăng cường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển trung tâm quốc gia về tạo mẫu chip. Cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất bán dẫn, trong đó chú trọng bảo đảm nguồn cung điện ổn định, nâng cao hiệu quả kết nối logistics. Hoàn thiện môi trường kinh doanh và chính sách theo hướng tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Cà phê hòa tan đứng số 1 thế giới, rau quả chế biến tăng trưởng mạnh

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa năm 2026 sẽ chính thức khép lại với rất nhiều biến động khó lường ở thị trường thế giới. Điều đáng mừng là một số nhóm hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ. Ví dụ máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt kim nạch 3,55 tỉ USD, tăng trên 50%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,5 tỉ USD, tăng 18%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 856 triệu USD, tăng trên 19%...

Còn với một số nhóm hàng truyền thống khác như dệt may, da giày, nông thủy sản vẫn giữ được đà tăng trưởng khá. Trong số này, đáng chú ý là nhóm hàng rau quả. Kết quả sơ bộ tính đến hết 11 tháng năm 2026 ước đạt 9,2 tỉ USD, cao hơn kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2025 khoảng 700 triệu USD. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng rau quả sẽ đạt mốc kỷ lục 10 tỉ USD trong năm nay, và đây sẽ là một dấu mốc đặc biệt đưa Việt Nam trở thành cường quốc rau quả mới của châu Á. Tăng trưởng của ngành rau quả còn đặc biệt ở chỗ nhóm hàng chế biến xuất khẩu đạt đến 1,7 tỉ USD và tăng 30%, cao hơn gần 10% so với tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành. Đặc biệt, sự chuyển đổi này giúp ngành rau quả ngày càng nâng cao uy tín và giá trị, góp phần đưa sản phẩm đến các thị trường cao cấp hơn.

Bên cạnh rau quả, xuất khẩu cà phê cũng có nhiều tín hiệu rất tích cực. Sau 10 tháng, xuất khẩu cà phê đạt 1,6 triệu tấn, tăng gần 18% nhưng giảm 5% về giá trị, đạt 7,1 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Điều tích cực là Việt Nam đã vượt qua Brazil để đứng đầu thế giới trong hoạt động xuất khẩu cà phê hòa tan. Giữa tháng 11 vừa qua, tại Hội nghị quốc tế ngành cà phê Việt Nam 2026 (VICO 2026), bà Vanusia Nogueira, Giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), thông tin: Việt Nam đã vượt qua Brazil để trở thành nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới. Cụ thể, trong niên vụ 2025 - 2026, Việt Nam chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê hòa tan toàn cầu trong khi Brazil chỉ có 11,2% xếp thứ hai; tiếp theo là Đức với 8,9%; Tây Ban Nha 6,7%; Mexico 5,9%... Tiêu thụ cà phê hòa tan đang tăng trưởng nhanh trên toàn cầu bởi sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Chính vì vậy, ở nhiều thị trường, cà phê hòa tan đang chiếm thị phần rất lớn. Với nhu cầu trên thế giới hiện nay, có thể nói ngành cà phê Việt Nam đang đột phá đúng vào phân khúc thị trường đang mở rộng và mở ra nhiều tiềm năng cũng như cơ hội trong thời gian tới.

Số liệu chính thức từ Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam (VICOFA), trong niên vụ 2025 - 2026, cà phê chế biến sâu xuất khẩu khoảng 142.600 tấn (chưa quy đổi), kim ngạch khoảng 1,5 tỉ USD, tăng khoảng 15% về khối lượng và tăng khoảng 14% về kim ngạch so với niên vụ trước. Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT), nói: Trước đây, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân. Nhưng từ năm 2025, xuất khẩu cà phê chế biến của chúng ta đã vượt mốc 1 tỉ USD. Đây là một bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để trong năm 2026 và những năm tiếp theo, ngành cà phê tiếp tục phấn đấu nâng cao kim ngạch cũng như tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu trong cơ cấu xuất khẩu.