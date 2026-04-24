Vietcombank dự kiến phát hành hơn 1 tỉ cổ phiếu, mở ngân hàng con tại VIFC

Các cổ đông Vietcombank thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Vietcombank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỉ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa hơn 10.686 tỉ đồng. Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp Vietcombank nâng cao hệ số an toàn vốn, đáp ứng các chuẩn mực Basel III, đồng thời tạo dư địa mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cho chuyển đổi số và hiện đại hóa ngân hàng. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, đưa Vietcombank vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, đồng thời nâng tầm vai trò ngân hàng trụ cột của nền kinh tế.

Đáng chú ý, đại hội cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước của Vietcombank tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỉ đồng. Định hướng này mở ra không gian phát triển mới, cho phép Vietcombank tham gia sâu hơn chuỗi giá trị tài chính khu vực và toàn cầu trong khuôn khổ pháp lý đặc thù. Song song, Vietcombank tiếp tục lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững (ESG) vào chiến lược kinh doanh, thúc đẩy tín dụng xanh với dư nợ gần 41.000 tỉ đồng, khẳng định định hướng tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Năm 2025, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô và hiệu quả hoạt động, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tài sản cùng các chỉ tiêu an toàn. Tổng tài sản đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 17% so với cuối năm 2024. Huy động vốn thị trường I đạt khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, tăng hơn 10,4%, vượt kế hoạch. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, tăng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 44.000 tỉ đồng, tăng 4,2% so với năm trước. Các chỉ số hiệu quả duy trì ở mức cao với ROA khoảng 1,6% và ROE trên 16%. Chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ, thực chất với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức cao.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc kiện toàn Ban Kiểm soát nhằm tăng cường năng lực giám sát, đảm bảo tính độc lập và hiệu quả trong hệ thống kiểm soát nội bộ.