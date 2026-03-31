Vietravel Airlines sẽ cắt giảm các đường bay không hiệu quả

Đình Sơn
31/03/2026 10:29 GMT+7

Thông tin trên được ông Lê Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Vietravel Airlines chia sẻ tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức vào 8 giờ 30 sáng nay 31.3.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Vietravel Airlines cho biết, các hãng hàng không, trong đó có Vietravel Airlines cảm ơn Cục Hàng không trong một thời gian ngắn đã có những chỉ đạo rất sát sao và đã có được những kết quả, nhất là thuế và phí mà các hãng đang áp dụng hiện nay.

Vietravel Airlines cũng như các hãng khác, trong cơ cấu chi phí cơ bản là giống nhau, với chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30 - 35%.

Đối với Vietravel Airlines, do giá xăng dầu tăng cao nên chi phí trong tháng 4 dự kiến tăng lên khoảng 20 tỉ đồng cho mỗi tàu bay. Dù số lượng đội tàu còn nhỏ nhưng cũng bị tác động nặng nề khi hầu hết các chuyến bay của hãng trong tháng 4 càng bay càng lỗ.

Vietravel Airlines sẵn sàng các nguồn lực để tăng đội tàu bay - Ảnh 1.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Vietravel Airlines khẳng định đã chuẩn bị nguồn lực tăng đội tàu bay khi cơn bão tăng giá xăng dầu đi qua

ẢNH: NHẬT THỊNH

Do vậy, trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 23.4, hãng sẽ cắt giảm tần suất các đường bay không hiệu quả. Ngoài ra, với mức giá nhiên liệu tăng như hiện nay, các giải pháp đều như các hãng khác. Tuy nhiên, dịp lễ 30.4 sẽ tăng chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mùa cao điểm.

Ông Lê Tiến Dũng cũng kiến nghị Cục Hàng không cần điều hành linh hoạt, trong đó điều chỉnh slot phù hợp trong tháng 4, tháng 5.

"Từ xưa đến nay, cơn bão nào cũng qua nên chiến lược của Vietravel Airlines đã sẵn sàng các nguồn lực trong tháng 4 - 5 và trong dài hạn để đầu tư tăng đội tàu bay để phục vụ tốt nhất cho chu kỳ đảo chiều, khi cơn bão đi qua. Với quyết tâm của chủ đầu tư là T&T, tập đoàn lớn phục vụ đa ngành, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các nguồn lực cần thiết để hãng phát triển mạnh mẽ hơn", ông Lê Tiến Dũng cho hay.

Giảm chi phí để kìm đà tăng giá vé máy bay được không?

Đó là câu hỏi gợi mở của Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn tại Tọa đàm "Hàng không và du lịch ứng phó với giá xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (31.3).

