VinFast bàn giao gần 10.000 xe điện trong tháng 2, VF 3 dẫn đầu

Chí Tâm
Chí Tâm
11/03/2026 14:54 GMT+7

Gần 10.000 xe điện VinFast bán ra trong tháng 2.2026, dù có giảm đáng kể so với tháng trước đó nhưng kết quả này vẫn giúp hãng xe Việt Nam dẫn đầu thị trường ô tô trong nước.

Kết thúc tháng 2.2028, VinFast bàn giao tổng cộng 9.903 ô tô điện, giảm 6.296 chiếc so với tháng trước đó. Dù vậy, đây vẫn là kết quả đáng khích lệ đối với hãng xe điện Việt Nam khi tiếp tục dẫn đầu thị trường, bất kể tháng vừa qua rơi vào dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Trong số gần 10.000 xe bán ra trong tháng, VinFast VF 3 trở thành mẫu xe bán chạy nhất khi đạt doanh số 2.274 xe, nâng lũy kế sau hai tháng đầu năm lên con số 5.459 xe bàn giao đến tay khách hàng. 

VinFast bàn giao gần 10.000 xe điện trong tháng 2, VF 3 'leo' lên dẫn đầu - Ảnh 1.

VF 3 leo lên vị trí dẫn đầu trong dải sản phẩm VinFast ở tháng 2 với 2.274 xe bán ra

ẢNH: T.N

Ở vị trí kế tiếp, mẫu xe 7 chỗ kinh doanh dịch vụ - Limo Green ghi nhận doanh số 1.808 xe, giảm 2.060 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, đây vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ hiện nay.

Kế đến mẫu SUV đô thị hạng A - VinFast VF 5 ghi nhận lượng xe bàn giao đạt 1.601 chiếc, giảm 1.136 xe so với tháng 1. Lũy kế hai tháng đầu năm ghi nhận 4.338 chiếc VF 5 bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc SUV hạng A.

"Sinh sau đẻ muộn", phát triển dựa trên nền tảng của Limo Green nhưng MPV 7 vẫn đạt được nhiều thành công ngay từ thời điểm đầu. Cụ thể, doanh số mẫu xe này đạt 1.165 chiếc trong tháng 2 (tháng đầu tiên mở bán). Kết quả này cho thấy MPV 7 là mẫu xe có nhiều dư địa phát triển, cạnh tranh với các mẫu xe động cơ đốt trong, xe điện cùng phân khúc.

VinFast bàn giao gần 10.000 xe điện trong tháng 2, VF 3 'leo' lên dẫn đầu - Ảnh 2.

VinFast VF 6 đạt doanh số 1.042 xe trong tháng 2.2026

ẢNH: T.N

Ảnh hưởng bởi tháng nghỉ tết, doanh số VinFast VF 6 đạt 1.042 xe, giảm 1.443 chiếc so với tháng trước đó. Ở phân khúc crossover cỡ trung, phân khúc hạng C, VinFast VF 7 ghi nhận doanh số bàn giao đạt 807 xe, giảm 168 xe so với tháng liền kề. Lượng xe còn lại 1.206 chiếc chia cho một số mẫu mã khác như VF 8, VF 9, Minio Green, EC Van...

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cuộc xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến giá nhiên liệu toàn cầu, qua đó tác động đến người dùng ô tô động cơ đốt trong, VinFast đã tiếp thêm động lực cho người dùng xe điện bằng cách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green trên toàn quốc tới ngày 10.2.2029. Điều này tiếp thêm niềm tin với người dùng với xe điện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh.

