Dự án do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là chủ đầu tư nằm trên địa bàn xã Bà Điểm, TP.HCM, kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục QL22, bến xe An Sương, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP.HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương cũ và Đồng Nai. Vị trí thuận lợi tạo điều kiện để khu nhà ở xã hội Bà Điểm trở thành nơi an cư lâu dài dành cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các gia đình đang có kế hoạch lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu dự lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội xã Bà Điểm của Vingroup Ảnh: V.G

Theo bà Trần Vân Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, dự án được xây dựng trên tổng diện tích 191,6 ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân. Bao quanh khu vực sinh sống là hệ thống hạ tầng tiện ích đáp ứng nhu cầu gắn bó lâu dài. Trong đó, dự án bố trí quỹ đất cho hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường PTTH, giúp các gia đình yên tâm lựa chọn cho con học gần nhà và không phải di chuyển khi chuyển cấp. Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là quy hoạch không gian xanh gắn liền với lợi thế không gian mặt nước tự nhiên của khu vực tây bắc TP.HCM, mang lại môi trường sống chất lượng cao và phát triển bền vững. Cụ thể, dự án dành tới hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, cùng gần 30 ha cho hệ thống công viên, giúp vừa điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng. Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, tạo điều kiện để cư dân vận động, vui chơi giải trí và mua sắm tiện nghi ngay gần nhà.

"Vingroup xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM", bà Trần Vân Anh nói.

Trước đó, năm 2025, Vingroup công bố đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động. Trong đó, Tập đoàn có kế hoạch triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh. Hiện gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.