Vĩnh biệt cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng

Thông tin về sự ra đi của BLV Trịnh Quốc Hưng khiến nhiều đồng nghiệp, giới bóng đá và người hâm mộ bàng hoàng bởi chỉ ít ngày trước, anh vẫn xuất hiện trong các chương trình bình luận thể thao.

Từ tiền vệ triển vọng đến HLV đào tạo trẻ

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Trịnh Quốc Hưng trưởng thành từ bóng đá thủ đô và từng khoác áo các CLB Hàng không Việt Nam, Hà Nội ACB ở vị trí tiền vệ. Anh được đánh giá cao nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật cùng khả năng tổ chức lối chơi. Anh từng ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất V-League năm 2003 khi đang khoác áo CLB Hà Nội ACB.

Sự ra đi của BLV Trịnh Quốc Hưng để lại vô vàn tiếc thương ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu của Quốc Hưng sớm bị ảnh hưởng bởi chấn thương nghiêm trọng. Trong trận tranh suất tham dự V-League 2006, anh gặp chấn thương nặng chỉ ít phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Dù nỗ lực trở lại, Quốc Hưng quyết định giải nghệ vào năm 2009.

Sau khi chia tay sân cỏ, anh theo học để lấy bằng HLV rồi chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội. Quốc Hưng phụ trách các lứa U.14 đến U.17 của Hà Nội. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của anh là cùng đội U.15 Hà Nội giành HCB tại giải U.15 quốc gia năm 2010.

Dấu ấn với nghề BLV

Rời công tác huấn luyện, Trịnh Quốc Hưng bén duyên với nghề BLV. Khởi đầu từ các trận bóng đá phong trào, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia. Với chất giọng truyền cảm, phong cách bình luận gần gũi cùng kiến thức chuyên môn vững vàng, Quốc Hưng được nhiều khán giả yêu mến.

Tại World Cup 2026, anh tham gia bình luận và phân tích nhiều trận đấu, đồng thời góp mặt trong các chương trình chuyên môn về bóng đá. Ngoài bóng đá, anh còn tham gia bình luận nhiều sự kiện thể thao lớn khác.

Sau khi giải nghệ, Trịnh Quốc Hưng vẫn tiếp tục gắn bó với thể thao trong vai trò BLV ẢNH: FBNV

Anh là gương mặt BLV quen thuộc trên VTVCab ẢNH: FBNV

Trước sự ra đi của Quốc Hưng, BLV Quang Huy đã chia sẻ lời tiễn biệt trên trang cá nhân: "Có những người mới đây thôi họ còn hiện diện quanh ta, thoáng chốc đã trở thành những hoài niệm và ký ức không thể nào quên".

Theo BLV Quang Huy, Trịnh Quốc Hưng không chỉ là một BLV giàu chuyên môn với kiến thức sâu rộng, giọng đọc gần gũi mà còn là người đồng nghiệp dễ mến và đáng tin cậy: "Ở ngoài đời, anh là một người bạn, người đồng nghiệp hình mẫu. Với những người đi trước, Quốc Hưng luôn cầu tiến, học hỏi không ngừng. Với những lớp đàn em đi sau, anh luôn chia sẻ tận tình, hướng dẫn để tất cả cùng vững vàng hơn. Cuộc đời Quốc Hưng gắn liền với trái bóng, từ khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã có ước mơ được làm BLV. Cuối cùng, Quốc Hưng đã sống trọn vẹn với đam mê bất tận của mình", BLV Quang Huy chia sẻ.

Theo các thông tin từ đồng nghiệp, Trịnh Quốc Hưng sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Ông nội anh là nhà vô địch điền kinh Đông Dương Trịnh Liễu, cha anh là Trịnh Quốc Trung, cựu vận động viên điền kinh và cựu cầu thủ đội Tổng cục Bưu điện. Anh trai là Trịnh Quốc Khánh, cũng từng thi đấu cho các CLB Công an Hà Nội và Hà Nội ACB.

Sự ra đi của Trịnh Quốc Hưng để lại niềm tiếc thương lớn với giới bóng đá, đồng nghiệp và nhiều khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều năm trên cả sân cỏ lẫn sóng truyền hình.